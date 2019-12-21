Юрий Семин сравнил комментатора Губерниева с попугаем

"Такими сравнениями попугаев еще никто не оскорблял. Красава, Юрий Палыч!" - написал пользователь портала Чемпионата под ником 2c-p. "Байдарочник во всем разбирается! И в биатлоне, и в лыжах, и в футболе! Хотя, сейчас время дилетантов! Главное, быть лояльным, и будут и программы, и время эфирное!" - отреагировал notalco.