Сб, 21.12.2019
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Юрий Семин сравнил комментатора Губерниева с попугаем

Юрий Семин.

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Главный наставник московского "Локомотива" Юрий Семин, ставший тренером года в России по версии спортивных журналистов, ответил комментатору "Матч ТВ" Дмитрию Губерниеву, который усомнился в правильности выбора коллег и заявил, что голосовали точно серебряные олени, пишет Newsru.com.

"Голосующие олени лучше говорящих попугаев!" - ответил карикатурному ведущему наставник "железнодорожников" в Instagram.

"Такими сравнениями попугаев еще никто не оскорблял. Красава, Юрий Палыч!" - написал пользователь портала Чемпионата под ником 2c-p. "Байдарочник во всем разбирается! И в биатлоне, и в лыжах, и в футболе! Хотя, сейчас время дилетантов! Главное, быть лояльным, и будут и программы, и время эфирное!" - отреагировал notalco.

В этом году "Локомотив" под руководством Семина выиграл серебряные медали чемпионата России, а также стал обладателем Кубка страны.

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