Картина дня: Борис Джонсон в Эстонии, интервью Керсти Кальюлайд и обстановка вокруг "Северного потока - 2"

Керсти Кальюлайд: мы должны общаться с Россией как равные партнеры

Интервью Postimees с президентом в конце года состоялось в этот понедельник, когда правительство столкнулось с новым кризисом из-за того, что министр внутренних дел Март Хельме поглумился над новым премьер-министром Финляндии Санной Марин. Читать далее...

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Тапа

Борис Джонсон, находясь с визитом в Эстонии, уже прибыл в Тапа, где поприветствовал батальон НАТО, где проходят службу в том числе британские военнослужащие. Читать далее...

Девушка пустила за руль подругу без прав: автомобиль выехал с дороги и перевернулся на крышу

В пятницу вечером на дороге Луунья — Кабина, что в двух километрах от Тарту, произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Читать далее...

Эстония не планирует вводить новый налог, чтобы избежать конфликта с США

Эстония не планирует в ближайшее время облагать налогом деятельность крупнейших компаний в сфере цифровых технологий, поскольку не хочет как вводить новые налоги, так и создавать конфликт между Эстонией и США, передает ERR слова министра финансов Мартина Хельме. Читать далее...

Жители Эстонии собрали тысячи игрушек для больных раком детей

Эстонский союз родителей детей с онкологическими заболеваниями собрал свыше 3000 игрушек, которые помогут детям преодолеть страх перед тяжелыми процедурами – после них отважные девочки и мальчики смогут выбрать себе понравившуюся игрушку из Коробки храбрости. Читать далее...

Восстановлена хронология перестрелки на Лубянке: одного из пострадавших могли ранить сами силовики

Газета "Коммерсант" восстановила хронологию стрельбы на Лубянке, в результате которой от рук 39-летнего предпринимателя из Подмосковья Евгения Манюрова погибли два сотрудника ФСБ. Сначала стрелок пытался проникнуть в приемную ФСБ на Кузнецком мосту, а затем направился в сторону штаб-квартиры спецслужбы на Лубянке, 2. Читать далее...

Укладчик "Северного потока" приостановил строительство. Этого потребовали США

Швейцарская компания Allseas, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток-2", объявила о приостановке работ. Причиной такого решения в компании назвали возможные санкции со стороны США. Читать далее...

Жильцы трескающихся кохтла-ярвеских домов просят помощи у города

Дюжина квартирных товариществ Южного микрорайона города Кохтла-Ярве просят дополнить перечень пособий для квартирных товариществ двумя пособиями, учитывающими положение их жилого района. Читать далее...

В Берлине санкции США против "Северного потока - 2" назвали вмешательством во внутренние дела