С 31 декабря в Пыльва больше рожать нельзя

Поскольку с нового года в Пыльваской больнице больше не принимают роды, на свет малыши станут появляться в Южно-Эстонской больнице под Выру или же в клинике Тартуского университета уже с 31 декабря этого года, пишет Postimees.
С 1 января в больнице в Пыльва закрыто родильное отделение. По словам руководителя учреждения Марго Бергмманн, все беременные, которые наблюдаются в их больнице и чей срок родов выпадает на 31 декабря предупреждены об изменениях. Их, по ее словам, менее пяти.
«Таким образом 31 декабря и после можно обращаться в Пыльваскую больнице при начале родов, где будет решаться, куда направить роженицу — в Южно-Эстонскую больницу или клинику Тартуского университета», – пояснила Бергманн.
Если же времени для транспортировки женщины уже не будет, то роды примут сотрудники отделения экстренной медицинской помощи на месте, в Пыльваской больнице.
Днем в больнице работают гинекологи и акушерки, но соответствующих родильных комнат в больнице в будущем не станет.
С 1 января в Пыльваской больнице открывается Центр акушерства, где станет возможно проводить больше гинекологических процедур, чем раньше. Также беременные по-прежнему смогут там наблюдаться.
Все работники пока еще существующего родильного и гинекологического отделения Пыльваской больницы смогут остаться работать в новом центре.