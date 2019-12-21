С 31 декабря в Пыльва больше рожать нельзя

С 1 января в больнице в Пыльва закрыто родильное отделение. По словам руководителя учреждения Марго Бергмманн, все беременные, которые наблюдаются в их больнице и чей срок родов выпадает на 31 декабря предупреждены об изменениях. Их, по ее словам, менее пяти.

«Таким образом 31 декабря и после можно обращаться в Пыльваскую больнице при начале родов, где будет решаться, куда направить роженицу — в Южно-Эстонскую больницу или клинику Тартуского университета», – пояснила Бергманн.

Если же времени для транспортировки женщины уже не будет, то роды примут сотрудники отделения экстренной медицинской помощи на месте, в Пыльваской больнице.

Днем в больнице работают гинекологи и акушерки, но соответствующих родильных комнат в больнице в будущем не станет.

С 1 января в Пыльваской больнице открывается Центр акушерства, где станет возможно проводить больше гинекологических процедур, чем раньше. Также беременные по-прежнему смогут там наблюдаться.