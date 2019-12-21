Предприниматель: это глупость, что людям больше нельзя иметь деньги

«Мы попали в такую глупую ситуацию, когда людям больше нельзя иметь деньги. Банковская система стала совершенно глупой», - сказал Äripäev предприниматель Велло Ровик, который был разочарован тем, что банк контролирует каждый его шаг, который он предпринимает для покупки квартиры.
У Рувика возникли проблемы с банком после попытки изменить лимит перевода, после чего известный эстонский банк начал делать различные запросы. «Банк смотрит, кому я могу переводить деньги, а кому нет. Человек не может распоряжаться незначительными суммами», - сказал Ровик.
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