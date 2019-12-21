Предприниматель: это глупость, что людям больше нельзя иметь деньги

«Мы попали в такую глупую ситуацию, когда людям больше нельзя иметь деньги. Банковская система стала совершенно глупой», - сказал Äripäev предприниматель Велло Ровик, который был разочарован тем, что банк контролирует каждый его шаг, который он предпринимает для покупки квартиры.