Сб, 21.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Предприниматель: это глупость, что людям больше нельзя иметь деньги

Предприниматель: это глупость, что людям больше нельзя иметь деньги

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig

«Мы попали в такую глупую ситуацию, когда людям больше нельзя иметь деньги. Банковская система стала совершенно глупой», - сказал Äripäev предприниматель Велло Ровик, который был разочарован тем, что банк контролирует каждый его шаг, который он предпринимает для покупки квартиры.

У Рувика возникли проблемы с банком после попытки изменить лимит перевода, после чего известный эстонский банк начал делать различные запросы. «Банк смотрит, кому я могу переводить деньги, а кому нет. Человек не может распоряжаться незначительными суммами», - сказал Ровик.

Читайте далее в Äripäev.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ