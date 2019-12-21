Фото дня: Борис Джонсон раздает индейку на военной базе в Эстонии

Британский батальон прибыл на базу в Эстонии в 2017 году. Вместе с военными из других стран НАТО он выполняет миссию по сдерживанию потенциальных агрессивных действий России. Решение о размещении этой сдерживающей группы было принято после аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе.