Насилие и сексуальная эксплуатация в латвийской приемной семье: дело передано в суд

Дело предано в суд Земгальского района в Огре выяснило агентство LETA.

Как ранее пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска рассказала агентству LETA, что женщине предъявлено обвинение, согласно нормам Уголовного закона о жестокости и насилии по отношению к несовершеннолетнему лицу. Преступление было совершено в отношении восьми пострадавших.

В свою очередь мужчине предъявлено обвинение, согласно статьям Уголовного закона о жестокости и насилии по отношению к несовершеннолетнему лицу, сексуальном насилии и изнасиловании. В этом случае потерпевшими признаны четыре ребенка. Мужчине теперь грозит пожизненное заключение или лишение свободы на срок от пяти до 20 лет.

Перед тем, как передать дело в прокуратуру, его расследовала Госполиция. Стражи порядка в своем сообщении для прессы писали, что в один из полицейских участков Рижского региона обратились две несовершеннолетние девочки, которые сообщили о происходящем в семье сексуальном и физическом насилии со стороны приемных родителей.

Полиция немедленно начала ресорическую проверку, а в августе прошлого года был начат уголовный процесс. Также, получив информацию о возможных преступлениях в отношении детей, полиция проинформировала руководство самоуправления конкретной территории и Государственную инспекцию по защите прав детей.

Учитывая объем и сложность расследуемого дела, дальнейшим следствием уголовного процесса занялся Отдел полиции по борьбе с сексуальными преступлениями.

В ходе следствия выяснилось, что с декабря 2015 года к две несовершеннолетние приемные дочки подвергались сексуальному насилию. В свою очередь в период с лета 2016 года до зимы 2016/2017 года одну из девочек систематически насиловали.

В целом в результате насильственного поведения восемь детей испытывали физические и эмоциональные страдания в период с 2007 по 2019 год.

В феврале этого года, по инициативе полиции, из семьи были изъяты все несовершеннолетние дети - пять человек - и помещены в кризисный центр. В свою очередь приемные родители были задержаны и у них дома был проведен обыск.