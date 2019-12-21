Не окажитесь в ловушке: глава инкассо-фирмы предупреждает об опасной тенденции

В своем интервью Валейка сказала Postimees, что из кредитной ловушки, которая состоит в том, что люди для выплаты одного кредит берут новый кредит, можно выбраться, но это требует дисциплины. «На самом деле больше всего денег занимают у знакомых и родственников. Когда мы говорим о кредитной ловушке, ключом является контроль вашего дохода. Важно избегать импульсивных покупок. Получая зарплату, вы должны составлять бюджет и придерживаться его. У человека должен быть контроль над своими финансовыми делами. Это поможет вам выйти из кредитной ловушки», - сказала она.

На вопрос, как вернуть долг у родственников и знакомых, Валейка ответила, что прямого пути нет, потому что контракта обычно нет. «Семья - это одно, но вы должны быть осторожнее, одалживая деньги друзьям. Было бы хорошо, если бы кредитный договор был заключен в письменной форме. Сумма, начиная с которой кредит может быть оформлен письменно, варьируется. Для одного 1000 евро уже рискованно, для другого - 50 000 евро. Также видно, что женщины больше занимают у знакомых, а мужчины - у банка », - сказала она.