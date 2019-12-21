Не окажитесь в ловушке: глава инкассо-фирмы предупреждает об опасной тенденции

По словам главы одной из крупнейших инкассо-фирм Европы Intrum Baltic Ильвы Валейка, друзья и родственники занимают больше всего денег. Но в отсутствие договора руки истцов связаны, пишет Postimees.
В своем интервью Валейка сказала Postimees, что из кредитной ловушки, которая состоит в том, что люди для выплаты одного кредит берут новый кредит, можно выбраться, но это требует дисциплины. «На самом деле больше всего денег занимают у знакомых и родственников. Когда мы говорим о кредитной ловушке, ключом является контроль вашего дохода. Важно избегать импульсивных покупок. Получая зарплату, вы должны составлять бюджет и придерживаться его. У человека должен быть контроль над своими финансовыми делами. Это поможет вам выйти из кредитной ловушки», - сказала она.
На вопрос, как вернуть долг у родственников и знакомых, Валейка ответила, что прямого пути нет, потому что контракта обычно нет. «Семья - это одно, но вы должны быть осторожнее, одалживая деньги друзьям. Было бы хорошо, если бы кредитный договор был заключен в письменной форме. Сумма, начиная с которой кредит может быть оформлен письменно, варьируется. Для одного 1000 евро уже рискованно, для другого - 50 000 евро. Также видно, что женщины больше занимают у знакомых, а мужчины - у банка », - сказала она.
Она также констатировала, что люди продолжают жить не по средствам. Например, исследование Intrum показало, что около 30 процентов эстонских потребителей заняли деньги в прошлом году для оплаты счетов. «Это очень высокий процент, и мы видим, что проблема усугубляется. Из этого можно сделать вывод, что люди живут не по средствам. Однако ситуация в Прибалтике несколько отличается от ситуации в Европе. Если в Европе занимают деньги для оплаты счетов в возрасте около 20 лет, то есть только выходя на рынок труда, то в Прибалтике больше всего занимают в возрасте 45-55 лет», - добавила Валейка.