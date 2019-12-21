Полиция устроила рейд на шоссе Таллинн-Тарту: результат внушает беспокойство

Оперативный дежурный Пайдеского отдела полиции Раймонд Иннос подчеркнул, что одного водителя, превысивший допустимый уровень содержания алкоголя в организме, - уже много для движения, а сегодня их было в общей сложности десять. «Сегодня число водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, выше среднего. В общей сложности 2624 водителя, ехавших в Таллинн и Тарту, дунули в алкометр», - сказал он.

«Люди, безусловно, должны убедиться, что они трезвые, прежде чем сесть за руль. Движение на шоссе Таллинн-Тарту в выходные дни более интенсивное, а тот, кто из-за опьянения медленнее реагирует или борется со сном, представляет еще большую опасность для других участников дорожного движения, его ошибка может иметь серьезные последствия», - сказал Иннос, призывая участников движения быть ответственнее.

23 полицейских и помощники полицейских из Ярвамаа начали сегодня рабочий день в 9 часов утра и закончили рейд в 16 часов, также был перерыв на обед.

Во избежание больших пробок полицейские время от времени пропускали водителей, не проверяя их. "Мы следили, чтобы рейд не вызвал больших задержек и длинных очередей, чтобы поток движения оставался плавным в течение всего рейда", - пояснил Иннос.