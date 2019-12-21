Как брак на заводе Philips стал эстонской рождественской традицией

В начале 1930-х завод Philips приступил к производству электрических украшений, которые должны были заменить пожароопасные свечи, пишет Rus.ERR .

"В то время мощность колебалась, что вызывало недовольство потребителей. Продукцию возвращали, и в какой-то момент электрических свечей на заводе скопилось слишком много", – рассказал директор Музея прикладного искусства и дизайна Кай Лобьякас.