Сб, 21.12.2019
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  • Как брак на заводе Philips стал эстонской рождественской традицией

Как брак на заводе Philips стал эстонской рождественской традицией

Треугольный подсвечник.

ФОТО: Elmo Riig

Каким образом бракованный подсвечник завода Philips стал в Эстонии предвестником Рождества?

В начале 1930-х завод Philips приступил к производству электрических украшений, которые должны были заменить пожароопасные свечи, пишет Rus.ERR.

"В то время мощность колебалась, что вызывало недовольство потребителей. Продукцию возвращали, и в какой-то момент электрических свечей на заводе скопилось слишком много", – рассказал директор Музея прикладного искусства и дизайна Кай Лобьякас.

Работавший на заводе швед Оскар Андерссон пытался найти выход из ситуации и придумал крепить возвращенные свечи на традиционном деревянном подсвечнике.

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