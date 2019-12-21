Сб, 21.12.2019
Тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а другие уличные активисты и необразованные люди выбились в члены правительства. Март Хельме

План Хельме удался: четырехполосные шоссе будут построены

Мартин Хельме.

ФОТО: Sander Ilvest

На заседании в четверг правительство утвердило принципы и руководства для государственно-частных партнерств (ГЧП), на основании которого государство будет работать с частным сектором для строительства крупных инфраструктурных проектов, таких как четырехполосные шоссы, передает Postimees.

Уже в конце лета Мартин Хельме разработал план, согласно которому основные шоссе могут стать четырехполосными при помощи ГЧП, то есть государственно-частного партнерства.

«Государство может сделать крупные инвестиции в инфраструктуру в партнерстве с частным сектором. Для этого проанализировали и разработали принципы сотрудничества, руководства по поставке услуг и дальнейшей организации работы. Теперь мы можем преуспеть в крупных инфраструктурных проектах, таких как планирование и строительство шоссе», - прокомментировал министр финансов Мартин Хельме.

По словам Хельме, цель на ближайшие годы - построить четырехполосные шоссе из Таллинна в Тарту, Пярну и Нарву. Однако в качестве пилотного проекта ведется подготовка к строительству 21-километрового участка Либатсе-Нурме, сообщило Министерство финансов.

Согласно заказанной Министерством финансов юридической оценке, действующее законодательство разрешает разработку и реализацию проектов ГЧП. Большинство сделок ГЧП классифицируются как концессии или обычные контракты, правила процедуры которых собраны в Законе о государственных закупках.

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