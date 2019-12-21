Сб, 21.12.2019
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  • Пьяный мужчина в наушниках попал под поезд

Пьяный мужчина в наушниках попал под поезд

Поезд Elron.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня в 19:13 в Центр тревоги сообщили, что в Йыгева на железнодорожном вокзале на переходе поезд сбил мужчину. Употребивший алкоголь 34-летний мужчина пострадал и был доставлен в больницу, сообщила пресс-служба полиции.

"К настоящему моменты выяснили, что мужчина, пересекая пешеходный переход, был в наушниках и не заметил выезжавшего со станции поезда. Напоминаю всем, что рядом с железнодорожным вокзалом всегда следует передвигаться с повышенной внимательностью и убедиться, что прибывающий или отправляющийся поезд не остался незамеченным", - сказал руководитель Тартуского полицейского участка Тимо Рейнтхаль.

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