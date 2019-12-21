Пьяный мужчина в наушниках попал под поезд

"К настоящему моменты выяснили, что мужчина, пересекая пешеходный переход, был в наушниках и не заметил выезжавшего со станции поезда. Напоминаю всем, что рядом с железнодорожным вокзалом всегда следует передвигаться с повышенной внимательностью и убедиться, что прибывающий или отправляющийся поезд не остался незамеченным", - сказал руководитель Тартуского полицейского участка Тимо Рейнтхаль.