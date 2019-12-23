Юри Ратас: Эстония политически стала другой
- Сланцевой энергетике – конец. Ничего не поделаешь!
- Всем горнякам спасибо!
- Мы не боимся «Спутника»
- Политический год был не таким, как ранее
Премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) подвел итоги года с Rus.Postimees. Глава Кабмина прокомментировал, насколько большим вызовом для его правительства являются скандальные высказывания Марта Хельме (EKRE) и заявил, что конец сланцевой энергетики – неминуем. Премьер также отметил, что Эстония не боится «Спутника».
– Что вы считаете главным достижением и провалом вашего кабинета в уходящем году?
– Сердечно благодарю за возможность ответить на вопросы Postimees в выездной студии, под этой прекрасной рождественской елью в доме Стенбока. К знаковым событиям, благодаря которым мне запомнился этот год, я бы отнес важные эмоциональные моменты: 30-летие падения Берлинской стены (мы ведь тоже были за этой стеной!) и 30-летие Балтийской цепи, когда мы объединились, взявшись за руки. Нельзя забывать и сентябрьские события 1994 года, когда затонул пассажирский паром «Эстония». С момента той страшной трагедии на Балтийском море минуло уже 25 лет.
Если говорить о крупнейших шагах 2019 года, то во всем мире он прошел под знаком защиты экологии и борьбы с потеплением климата. Основная мысль заключается в том, что человек не является венцом природы, он – всего лишь ее часть. И мы должны предпринять все для того, чтобы уменьшить выбросы СО2 в атмосферу и достичь парникового нейтралитета.
Эстонии следует быть примером для всего Евросоюза, став инициатором и вдохновителем климатической акции. И я рад, что наша страна уже приняла решение, которое позволит Евросоюзу достигнуть к 2050 году парникового нейтралитета.
Я бы хотел выразить мое глубочайшее уважение к энергетическому сектору Эстонии, основу которого составляет сланцевая энергетика в Ида-Вирумаа.
Тут уже ничего не поделать! Сланцевая энергетика, сланцедобыча, вне всяких сомнений, подходит к концу. Спасибо шахтерам, инженерам, всем горнякам, на которых десятилетиями держалась эстонская экономика!
Теперь нам придется проявить мудрость, чтобы найти новое применение сланцевой энергетике и начать производить более «умную» продукцию с меньшими выбросами.
2019-й год год был очень успешным для Эстонии на международной арене, как в ЕС, так в НАТО. Да, действительно, Евросоюз сейчас находится в процессе развода с Великобританией из-за Брекзита.
При этом 27 стран ЕС по-прежнему остаются в единой сильной команде. Брекзит стал для нас большим уроком, благодаря которому больше никто не покинул ЕС.
Судя по результатам тестов PISA, мы можем сказать, что 2019-й стал годом эстонских учителей и годом эстонского образования. Мы первые в Европе и пятые в мире! Довольно большие шаги сделаны и в части инвестиций: в Национальную библиотеку, Национальный архив, Национальное теле- и радиовещание (ERR), Полицейский и Спасательный департаменты, а именно – в оснащение офисов и пожарных расчетов по всей Эстонии.
Мы продолжаем вкладываться в рост зарплат педагогов и внутреннюю безопасность, и впервые за 20 лет провели внеочередное повышение пенсий, которое вместе с ежегодной индексацией составит 45 евро (вне очереди пенсии повысятся на 7 евро вместо обещанных 100 евро – прим. ред.). Это самое большое повышение за последние 12 лет.
2019-й был и годом эстонских предпринимателей. В первом квартале экономический рост составил 5%, во втором – 3,8%, в третьем – 4,2%. Спасибо частному сектору и всем работникам Эстонии!
– По оценке аналитиков, с правящей коалицией происходят процессы, доселе невиданные в наших краях. Тестируются границы демократии, создается новое игровое поле. Аналогичные процессы происходят в Британии и США. Считаете ли вы скандальные высказывания Марта Хельме вызовом для вашего правительства?
– Ясно то, что нынешний политический год в Эстонии был несколько иным, чем ранее. Это невозможно отрицать. В коалицию вошла партия (EKRE – прим.ред.), пришедшая из оппозиции. Выйти из оппозиции всегда сложно.
Думаю, что аналитики Postimees помнят, как центристы сформировали коалицию после десятилетнего пребывания в оппозиции. Тогда говорили, что центристы не вхожи в кабинеты власти и не смогут руководить страной. Нас называли нерукопожатной партией. Не думаю, что эстонская политика должна строиться на исключении и отрицании.
Из эстонской политики нельзя никого исключать. Она должна основываться на сотрудничестве, наведении мостов и учитывать интересы всех народов, населяющих Эстонию.
Если сказать в двух словах о процессах, происходящих в США и Великобритании, то очевидно, что обе страны – важные союзники Эстонии по НАТО и трансатлантическим отношениям, имеющим для нас стратегическое значение. И коль теперь уже известно, что Брекзит произошел и выход состоится на основе соглашения (что в любом случае – хорошо!), то думаю, что между ЕС и Великобританией произойдет нечто особенное, а именно – будущие отношения будут такими, каких сегодня в Евросоюзе еще нет ни с одной другой страной.
– И все же, считаете ли вы высказывания Марта Хельме – вызовом для вашего правительства?
– Каждый день работы на посту премьера – это вызов. Каждый день приходится заниматься решением разных вопросов и проблем.
Если говорить о последнем высказывании Хельме в адрес финского премьер-министра, то это было неуместно и имело негативный эффект. В этом нет ничего хорошего.
Он извинился за свои слова, и я побеседовал с финским премьером, заверив ее, что эстонско-финские отношения являются братскими, мы – ближайшие соседи, и от этой позитивной платформы нужно отталкиваться и в дальнейшем.
– Как вы оцениваете внутреннюю атмосферу в правительстве?
– У нас рабочая обстановка. В последние дни было принято очень много важных решений, касающихся борьбы с отмыванием денег, предоставления энергетических и климатических планов Европе. Поговаривают даже, что Эстония составила самый лучший в ЕС климатический план. Принятие столь масштабных решений показывает, что коалиционные партнеры способны объединить усилия во имя них.
– А что вы считаете о скандале с российским информационным агентством «Спутник» в Эстонии?
– А что за скандал?
– Заморожены банковские счета редакции, прекращен договор об аренде помещений, на сотрудников оказывается давление....
– Я думаю то, что уже неоднократно озвучивал.
Мы не сотрудничаем с агентством «Спутник». И здесь было бы уместно спросить, неужели мы сами так мало всего делаем в своих собственных СМИ в Эстонии? Спасибо Postimees, что он серьезно занимается своим русскоязычным порталом.
Думаю, что это очень существенный вклад. Мне озвучивали цифры посещаемости портала, и надо отметить, что они растут. Это очень хорошо!
На самом деле мы того и добиваемся, чтобы инфопространство для 1 миллиона 300 тысяч наших жителей было таким же прозрачным, честным и профессиональным, каким его делает Postimees.
Возможно, когда-нибудь мы сможем даже говорить о возвращении русскоязычной газеты Postimees. Это было бы здорово!
– Эстония боится «Спутника»?
– Эстония – самостоятельная демократическая страна. Чего нам бояться? Эстония – мирное государство, у нас есть превосходные союзники, нам нечего бояться! Мы должны смотреть в будущее и уверенно стоять за жителей Эстонии!
– Чего вы ждете от Рождества?
– В личном плане я жду только одного – хочу побыть вместе со своей любимой семьей: с детьми, женой и родителями. И, конечно, соблюсти все традиции Рождества, посетить церковь, могилы усопших, зажечь свечи.
Пусть в душе у каждого из нас воцарится мир и покой, пусть каждый сможет от этом подумать во время праздников, провести время со своими близкими, а, может быть, и поразмышлять обо всем этом наедине. Я желаю, чтобы жители Эстонии смогли бы в будущем году воплотить свои мечты в жизнь! Желаю, чтобы год был успешным и эффективным для тех, кто работает, и для тех, кто учится. Желаю всем, кто в Эстонии, больше радости, желаю каждому быть заметным и услышанным, позитивного мышления и улыбок! Пусть будет меньше злобы и нагнетания страхов! Пусть у Postimees будет больше читателей! Желаю всем крепкого здоровья и исцеления от недугов! Пусть всё будет хорошо!