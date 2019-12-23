Юри Ратас: Эстония политически стала другой

– Что вы считаете главным достижением и провалом вашего кабинета в уходящем году?

– Сердечно благодарю за возможность ответить на вопросы Postimees в выездной студии, под этой прекрасной рождественской елью в доме Стенбока. К знаковым событиям, благодаря которым мне запомнился этот год, я бы отнес важные эмоциональные моменты: 30-летие падения Берлинской стены (мы ведь тоже были за этой стеной!) и 30-летие Балтийской цепи, когда мы объединились, взявшись за руки. Нельзя забывать и сентябрьские события 1994 года, когда затонул пассажирский паром «Эстония». С момента той страшной трагедии на Балтийском море минуло уже 25 лет.

Если говорить о крупнейших шагах 2019 года, то во всем мире он прошел под знаком защиты экологии и борьбы с потеплением климата. Основная мысль заключается в том, что человек не является венцом природы, он – всего лишь ее часть. И мы должны предпринять все для того, чтобы уменьшить выбросы СО2 в атмосферу и достичь парникового нейтралитета.

Эстонии следует быть примером для всего Евросоюза, став инициатором и вдохновителем климатической акции. И я рад, что наша страна уже приняла решение, которое позволит Евросоюзу достигнуть к 2050 году парникового нейтралитета.

Я бы хотел выразить мое глубочайшее уважение к энергетическому сектору Эстонии, основу которого составляет сланцевая энергетика в Ида-Вирумаа.

Тут уже ничего не поделать! Сланцевая энергетика, сланцедобыча, вне всяких сомнений, подходит к концу. Спасибо шахтерам, инженерам, всем горнякам, на которых десятилетиями держалась эстонская экономика!

Теперь нам придется проявить мудрость, чтобы найти новое применение сланцевой энергетике и начать производить более «умную» продукцию с меньшими выбросами.

2019-й год год был очень успешным для Эстонии на международной арене, как в ЕС, так в НАТО. Да, действительно, Евросоюз сейчас находится в процессе развода с Великобританией из-за Брекзита.

При этом 27 стран ЕС по-прежнему остаются в единой сильной команде. Брекзит стал для нас большим уроком, благодаря которому больше никто не покинул ЕС.

Судя по результатам тестов PISA, мы можем сказать, что 2019-й стал годом эстонских учителей и годом эстонского образования. Мы первые в Европе и пятые в мире! Довольно большие шаги сделаны и в части инвестиций: в Национальную библиотеку, Национальный архив, Национальное теле- и радиовещание (ERR), Полицейский и Спасательный департаменты, а именно – в оснащение офисов и пожарных расчетов по всей Эстонии.

Мы продолжаем вкладываться в рост зарплат педагогов и внутреннюю безопасность, и впервые за 20 лет провели внеочередное повышение пенсий, которое вместе с ежегодной индексацией составит 45 евро (вне очереди пенсии повысятся на 7 евро вместо обещанных 100 евро – прим. ред.). Это самое большое повышение за последние 12 лет.