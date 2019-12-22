Полиция поймала 36 пьяных водителей: один успел совершить тяжелое ДТП, госпитализированы двое

Вчера, 21 декабря, в 04.05 утра в Вильяндимаа в волости Вильянди в деревне Таари на 1,5 километре шоссе Таари-Аукси 31-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на Volvo V70 вылетел в кювет. Машина неоднократно перевернулась через крышу.

Водитель был доставлен в Вильяндискую больницу, а 32-летний пассажир в Клинику Тартуского университета.

По сообщению пресс-службы Департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки на дорогах страны полицией были задержаны 36 нетрезвых водителей.

По предварительным данным, у одного из задержанных были выявлены признаки употребления наркотиков, а у остальных – алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на три года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до трех лет.