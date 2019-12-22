Видео ⟩ В Москве на фасадах домов появились проекции Сталина с угрозой вернуться

В пресс-службе московского департамента СМИ и рекламы самовольное размещение проекций на фасадах назвали незаконным. "Мы все прекрасно понимаем, на что рассчитаны подобные акции: на привлечение внимания - сфотографировал и разместил где-то в интернете. Но устроителям должно быть доподлинно известно, что формат подобного размещения проекций незаконен, поэтому и носят они такой кратковременный характер", - прокомментировали РИА "Новости" в ведомстве.

Там добавили, что акция не имеет отношения к уличному искусству, "это явно называется как-то по-другому". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в свою очередь одобрил размещение портретов Сталина на фасадах домов. Он назвал это общей волей и инициативой патриотов, которыми являются члены КПРФ и всего блока народно-патриотических сил. Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко также назвал акцию"замечательной инициативой партийных организаций в том числе, а также общественных организаций.

Председатель центрального комитета партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" сказал, что "это кто-то из наших сторонников откликнулся, и мы ее [акцию] полностью поддерживаем". Он выступил за то, чтобы портреты Сталина появились по всей стране.

По официальной версии, Сталин родился 21 декабря 1879 года (9 декабря по старому стилю). По другим данным - 18 (6) декабря 1878 года. В субботу члены КПРФ и представители других левых партий, движений и общественных организаций возложили цветы к месту захоронения Сталина у Кремлевской стены и к мавзолею Ленина.

Москва, возложение цветов к могиле Сталина pic.twitter.com/DaiehOGfgR — Михаил Матвеев (@tweet_matveev) 21 декабря 2019 г.

Годовщину со дня рождения "вождя народов" отметили и в других городах России. Во Владивостоке на фасаде дома 12 по Партизанскому проспекту, где располагается комитет Приморского краевого отделения КПРФ, была открыта памятная доска с его барельефом. В городе Балахна Нижегородской области на одном из зданий повесили баннер во всю стену с изображением Сталина в образе Терминатора: в темных очках, косухе и с автоматом на фоне Спасской башни Кремля. Надпись на плакате также гласит: "Я вернусь".

В Коврове Владимирской области на фасаде ДК имени Ленина к 140-летию Сталина повесили баннер с его портретом и надписью "Помнят жители Коврова подвиги великого вождя", пишет региональное издание "Зебра".

В Волгограде круглую дату отметили установкой на территории обкома КПРФ двухметрового бетонного бюста Сталина на постаменте. Бюст был изготовлен еще при жизни вождя, а в годы развенчания культа личности "его сохранили, чтобы он не был уничтожен", сказала на церемонии открытия первый секретарь Волгоградского обкома КПРФ Тамара Головачева.

В Воронеже 140-летие Сталина отпраздновали в Доме культуры железнодорожников после трех неудачных попыток провести торжество в других местах. Изначально воронежские коммунисты планировали собраться в Доме актера, однако работники культуры написали открытое письмо в адрес директора учреждения Веры Ильяшенко, выразив мнение, что проведение мероприятия именно в Доме актера невозможно по этическим причинам.