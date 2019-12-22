Канцлер юстиции не помог решить конфликт в школе

"Я спросил у волостного старейшины: если они соберут дополнительную информацию и получат от всех возможных институтов - таких как канцлер юстиции, комиссия по трудовым спорам, суд и Министерство образования - однозначный ответ, что волостная управа ошиблась, то возьмет ли волостной старейшина в таком случае на себя ответственность. Я задал этот вопрос дважды, прежде чем получил ответ, который звучал так: не возьму!" - рассказал Олт о моменте встречи, который вызвал наибольшее возмущение среди предпринимателей.

"У нас невменяемый волостной старейшина, который не отвечает за свои поступки, - не смог иначе подытожить предприниматель. - И теперь, если волостное собрание не отзовет невменяемого волостного старейшину, получится, что у нас у власти также невменяемые депутаты волостного собрания".

По словам Олта, он, правда, не юрист и не может дать юридическую оценку ситуации, но происходящее похоже на конституционный кризис. "Неизмеримый моральный кризис среди находящихся у власти депутатов в любом случае есть", - констатировал он, отметив, что в Люганузе как будто действует какое-то иное правовое пространство, чем в остальной Эстонии.

Сверхбыстрый созыв волостного собрания

Если очередное заседание волостного собрания, на котором подали заявления о выражении недоверия, состоялось 17 декабря, то новое заседание председатель собрания созвал уже на 23 декабря. Минимальный срок для созыва волостного собрания тем самым соблюден, однако не стали проводить заседание президиума волостного собрания, хотя оппозиция письменно сообщила о желании представить на нем свои проекты.

Член волостного собрания Ристо Линдеберг подтвердил, что хотел представить свои законопроекты и возможность для этого есть за день до заседания президиума. Поскольку вместо ответа на его письмо созвали новое заседание, Линдеберг считает, что таким образом при подготовке и созыве заседания волостного собрания пренебрегли правилами, установленными в уставе волости и регламенте волостного собрания, и члены волостного собрания лишены права активно принимать участие в работе собрания, а также пользоваться правами и выполнять обязанности члена собрания.

Председатель волостного собрания Дмитрий Дмитриев объясняет отмену заседания президиума собрания тем, что речь идет о внеочередном заседании, правила созыва которого отдельно не прописаны ни в уставе, ни в регламенте. "Политическое противостояние сторон в Люганузеской волости привело к ситуации, когда для достижения своих политических целей используют все средства и возможности и работают наперекор шагам, предпринятым для нормализации ситуации. Также проведение заседания волостного собрания 23.12.2019, непосредственно перед рождественскими праздниками, преследует цель привнести ясность в политическую ситуацию в волости еще до наступления праздников", - сказано в его ответе.