Канцлер юстиции не помог решить конфликт в школе

Хотя позиция бюро канцлера юстиции, что учащийся имеет право бесплатно использовать помещения школы для внеклассной деятельности, обнуляет основную причину увольнения директора Кивиылиской 1-й средней школы, мнения коалиции это не меняет, пишет "Северное Побережье".
Когда Люганузеское волостное управление 5 декабря освободило Хейди Уусталу от должности, основным аргументом управы было прошедшее в школе собрание молодых реформистов, в котором приняли участие четыре ученика, а основанием для претензии послужило обращение к канцлеру юстиции. Теперь бюро канцлера юстиции подтвердило, что до тех пор, пока школа не превратилась в оплот одной партии и соблюдаются правила внутреннего распорядка школы, ученик вправе бесплатно использовать помещения своей школы для внеклассной деятельности. "Если помещения разрешают использовать на равных основаниях представителям разных мировоззрений, никого не предпочитая и не исключая, это не противоречит принципу нейтральности школы", - говорится в ответе бюро.
Трактует иначе
Старейшина Люганузеской волости Виктор Рауам сказал, что, по его мнению, из позиции канцлера юстиции не следует, что основание для увольнения директора отпало. Наоборот: поскольку бюро канцлера юстиции в своем письме дало понять, что в свете возможного судебного процесса оно не может дать оценку, то его и нельзя считать таковой, и хотя в письме ссылаются на то самое обращение к канцлеру юстиции, Рауам не считает, что канцлер юстиции опровергла какое-то из их утверждений. "Все это вопрос интерпретации", - сказал он, отметив, что каждый может толковать этот ответ канцлера на обращение волости так, как ему хочется.
Член волостного управления Инно Наур на прошедшем в школе собрании перед полным залом людей сказал, что если канцлер юстиции скажет, что директор школы не ошиблась, предоставив детям помещения, то он подаст в отставку, однако до сих пор этого не сделал и отказался отвечать на вопрос "Северного побережья", сделает ли он это.
Фракция "Отечество" поданные на предыдущем заседании заявления о выражении недоверия точно не поддержит. "Волостной старейшина от имени управы подтвердил, что основанием для освобождения Уусталу от должности были имевшиеся у волостного управления конкретные факты, которые привели к такому решению, и фракция "Отечество" не видит основания сомневаться в компетенции и решениях волостного старейшины и управления", - сказала глава фракции Марья-Лийза Вейзер. По ее словам, споры о правомерности расторжения трудового договора в чрезвычайном порядке решает комиссия по трудовым спорам или суд. "Только орган по рассмотрению трудовых споров правомочен решать, было расторжение трудового договора правомерным или нет".
"Поскольку все три заявления о выражении недоверия связаны с увольнением Уусталу, выражение недоверия волостным руководителям на основании давления, эмоций или мнений в данном случае неприемлемо", - добавила Вейзер.
Ответственность не возьмет
Предприниматели, встретившиеся с коалицией волостного собрания, попытались донести до коалиции посыл, что решение было политически мотивированным и поспешным, в связи с чем как община, так и общественность четко выразили свое разочарование.
Опираясь на это, а также на ответ канцлера юстиции, предприниматели посоветовали волостному собранию отозвать волостное управление. "Если, по мнению волостного собрания, имеющихся на данный момент оценок и выраженных общиной во всеуслышание мнений недостаточно для отзыва волостного управления и восстановления директора в должности, то мы призываем волостное собрание быстро собрать дополнительную информацию", - сказал предприниматель Мадис Олт. По его словам, они предложили волостному собранию провести среди коллектива школы простой опрос, чтобы персонал школы, ученики и родители смогли сказать, с кем имеем дело в лице Хейди Уусталу - с неисправимым политруком или хорошим школьным руководителем.
"Я спросил у волостного старейшины: если они соберут дополнительную информацию и получат от всех возможных институтов - таких как канцлер юстиции, комиссия по трудовым спорам, суд и Министерство образования - однозначный ответ, что волостная управа ошиблась, то возьмет ли волостной старейшина в таком случае на себя ответственность. Я задал этот вопрос дважды, прежде чем получил ответ, который звучал так: не возьму!" - рассказал Олт о моменте встречи, который вызвал наибольшее возмущение среди предпринимателей.
"У нас невменяемый волостной старейшина, который не отвечает за свои поступки, - не смог иначе подытожить предприниматель. - И теперь, если волостное собрание не отзовет невменяемого волостного старейшину, получится, что у нас у власти также невменяемые депутаты волостного собрания".
По словам Олта, он, правда, не юрист и не может дать юридическую оценку ситуации, но происходящее похоже на конституционный кризис. "Неизмеримый моральный кризис среди находящихся у власти депутатов в любом случае есть", - констатировал он, отметив, что в Люганузе как будто действует какое-то иное правовое пространство, чем в остальной Эстонии.
Сверхбыстрый созыв волостного собрания
Если очередное заседание волостного собрания, на котором подали заявления о выражении недоверия, состоялось 17 декабря, то новое заседание председатель собрания созвал уже на 23 декабря. Минимальный срок для созыва волостного собрания тем самым соблюден, однако не стали проводить заседание президиума волостного собрания, хотя оппозиция письменно сообщила о желании представить на нем свои проекты.
Член волостного собрания Ристо Линдеберг подтвердил, что хотел представить свои законопроекты и возможность для этого есть за день до заседания президиума. Поскольку вместо ответа на его письмо созвали новое заседание, Линдеберг считает, что таким образом при подготовке и созыве заседания волостного собрания пренебрегли правилами, установленными в уставе волости и регламенте волостного собрания, и члены волостного собрания лишены права активно принимать участие в работе собрания, а также пользоваться правами и выполнять обязанности члена собрания.
Председатель волостного собрания Дмитрий Дмитриев объясняет отмену заседания президиума собрания тем, что речь идет о внеочередном заседании, правила созыва которого отдельно не прописаны ни в уставе, ни в регламенте. "Политическое противостояние сторон в Люганузеской волости привело к ситуации, когда для достижения своих политических целей используют все средства и возможности и работают наперекор шагам, предпринятым для нормализации ситуации. Также проведение заседания волостного собрания 23.12.2019, непосредственно перед рождественскими праздниками, преследует цель привнести ясность в политическую ситуацию в волости еще до наступления праздников", - сказано в его ответе.