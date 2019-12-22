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Президент Керсти Кальюлайд не помиловала пожизненно заключенного

Олег Пятницкий.

ФОТО: Andres Haabu / Postimees

Президент Керсти Кальюлайд рассмотрела 24 прошения о помиловании преступников и вынесла по ним общее решение - все заявки были отклонены. Среди других помилования не получил приговоренный к пожизненному заключению за два убийства и другие преступления Олег Пятницкий, пишет Postimees.

Олег Пятницкий — заключенный, который дольше всех в Эстонии находится за решеткой. Его приговорили к тюремному заключению в 1983 году, поэтому он сидит за решеткой уже 36 лет. Получивший пожизненный срок за два убийства и другие тяжкие преступления Олег Пятницкий неоднократно ходатайствовал об условно-досрочном освобождении. В последний раз Госсуд в августе не принял к рассмотрению его апелляцию на отказ об досрочном освобождении. Закон предусматривает возможность для пожизненно заключенных после 25 лет в тюрьме выйти на свободу, а 59-летний Пятницкий на данный момент находится в тюрьме уже 36 лет.

Пятницкий был приговорен к четырем годам тюрьмы за кражу решением тогдашнего верховного суда ЭССР 13 декабря 1983 года. 

Два года спустя Пятницкий был признан виновным в совершенных в тюрьме убийстве, ограблении, изнасиловании, удовлетворении половой страсти противоественным путем и хулиганстве и приговорен к 15 годам тюремного заключения.

В 1992 году осенью верховный суд признал Пятницкого виновным в убийстве уже другого заключенного и приговорил к высшей мере наказания - смертной казни.

Решением президента Леннарта Мери от 5 марта 1993 года смертная казнь Пятницкому была заменена на пожизненное заключение.

Осенью 2002 года Таллиннский городской суд признал Пятницкого виновным в нанесении тяжких телесных повреждений сокамернику и приговорил к девяти годам тюрьмы, которые покрыло пожизненное заключение.

Всего президент Керсти Кальюлайд отклонила 24 заявки о помиловании:

Рооланд Арунд, 1974 года рождения

Дмитрий Бачурко, 1982 года рождения

Альбертс Бурквевичс, 1975 года рождения

Изаура Буркевича, 1990 года рождения

Алексей Бушуев, 1973 года рождения

Эдуард Гайдук, 1981 года рождения

Денис Грудев, 1979 года рождения

Карл Кабанен, 1994 года рождения

Карель Кольк, 1988 года рождения

Веера Кяйс, 1953 года рождения

Кайво Лыппе, 1996 года рождения

Давид Майсурянтс, 1971 года рождения

Лидия Макогонова, 1953 года рождения

Рамиль Мирзоев, 1985 года рождения

Ральф Миллер, 1952 года рождения

Калиста Партс, 2000 года рождения

Олег Пятницкий, 1959 года рождения

Андрус Петерсон, 1981 года рождения

Константин Рудковский, 1965 года рождения

Владислав Тергуев, 1989 года рождения

Райго Ваарик, 1984 года рождения

Мадис Вайгуранд, 1988 года рождения

Рене Вайник, 1975 года рождения

Аймар Валлисте, 1986 года рождения

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