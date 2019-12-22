Президент Керсти Кальюлайд не помиловала пожизненно заключенного

Олег Пятницкий — заключенный, который дольше всех в Эстонии находится за решеткой. Его приговорили к тюремному заключению в 1983 году, поэтому он сидит за решеткой уже 36 лет. Получивший пожизненный срок за два убийства и другие тяжкие преступления Олег Пятницкий неоднократно ходатайствовал об условно-досрочном освобождении. В последний раз Госсуд в августе не принял к рассмотрению его апелляцию на отказ об досрочном освобождении. Закон предусматривает возможность для пожизненно заключенных после 25 лет в тюрьме выйти на свободу, а 59-летний Пятницкий на данный момент находится в тюрьме уже 36 лет.