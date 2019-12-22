Президент Керсти Кальюлайд не помиловала пожизненно заключенного

Президент Керсти Кальюлайд рассмотрела 24 прошения о помиловании преступников и вынесла по ним общее решение - все заявки были отклонены. Среди других помилования не получил приговоренный к пожизненному заключению за два убийства и другие преступления Олег Пятницкий, пишет Postimees.
Олег Пятницкий — заключенный, который дольше всех в Эстонии находится за решеткой. Его приговорили к тюремному заключению в 1983 году, поэтому он сидит за решеткой уже 36 лет. Получивший пожизненный срок за два убийства и другие тяжкие преступления Олег Пятницкий неоднократно ходатайствовал об условно-досрочном освобождении. В последний раз Госсуд в августе не принял к рассмотрению его апелляцию на отказ об досрочном освобождении. Закон предусматривает возможность для пожизненно заключенных после 25 лет в тюрьме выйти на свободу, а 59-летний Пятницкий на данный момент находится в тюрьме уже 36 лет.
Пятницкий был приговорен к четырем годам тюрьмы за кражу решением тогдашнего верховного суда ЭССР 13 декабря 1983 года.
Два года спустя Пятницкий был признан виновным в совершенных в тюрьме убийстве, ограблении, изнасиловании, удовлетворении половой страсти противоественным путем и хулиганстве и приговорен к 15 годам тюремного заключения.
В 1992 году осенью верховный суд признал Пятницкого виновным в убийстве уже другого заключенного и приговорил к высшей мере наказания - смертной казни.
Решением президента Леннарта Мери от 5 марта 1993 года смертная казнь Пятницкому была заменена на пожизненное заключение.
Осенью 2002 года Таллиннский городской суд признал Пятницкого виновным в нанесении тяжких телесных повреждений сокамернику и приговорил к девяти годам тюрьмы, которые покрыло пожизненное заключение.
Всего президент Керсти Кальюлайд отклонила 24 заявки о помиловании:
Рооланд Арунд, 1974 года рождения
Дмитрий Бачурко, 1982 года рождения
Альбертс Бурквевичс, 1975 года рождения
Изаура Буркевича, 1990 года рождения
Алексей Бушуев, 1973 года рождения
Эдуард Гайдук, 1981 года рождения
Денис Грудев, 1979 года рождения
Карл Кабанен, 1994 года рождения
Карель Кольк, 1988 года рождения
Веера Кяйс, 1953 года рождения
Кайво Лыппе, 1996 года рождения
Давид Майсурянтс, 1971 года рождения
Лидия Макогонова, 1953 года рождения
Рамиль Мирзоев, 1985 года рождения
Ральф Миллер, 1952 года рождения
Калиста Партс, 2000 года рождения
Олег Пятницкий, 1959 года рождения
Андрус Петерсон, 1981 года рождения
Константин Рудковский, 1965 года рождения
Владислав Тергуев, 1989 года рождения
Райго Ваарик, 1984 года рождения
Мадис Вайгуранд, 1988 года рождения
Рене Вайник, 1975 года рождения
Аймар Валлисте, 1986 года рождения