Фото: Скаутский батальон отметил 101-й день рождения

«Батальон был создан в очень трудные времена - Эстония была в состоянии войны, и эта война шла не в самых благоприятных условиях. Несмотря на то, что у первых разведчиков практически не было времени на подготовку, они доказали, что являются подразделением, способным сделать все. Я уверен, что мы - достойные наследники этих мужчин и женщин. Для нас тоже нет ничего невозможного, и при необходимости все, что нужно, будет сделано», - сказал майор Ээро Айя, командир Скаутского батальона.

Первая половина четверга прошла у разведчиков в военно-спортивных соревнованиях, где подразделения и штаб батальона соревновались друг с другом в сообразительности, знаниях и физической подготовке. Команда штаба батальона была признана победителем, второе место заняла рота C, а третье - рота B.

Днем скауты провели построение у памятника погибшим воинам, который сначала был установлен в Афганистане, а теперь находится в Тапа, чтобы почтить память своих предшественников и погибших братьев: «Они дали все нашей стране и батальону. Они останутся с нами, и мы никогда их не забудем», - сказал майор Айя.

Подводя итоги прошедшего года, командир батальона подчеркнул несколько ключевых моментов: «Этот год является концом эры Палдиски для нашего батальона - все наши подразделения перебрались в Тапа. Осталась во вчерашнем дне и история маневров бронетехники - образно говоря, Скаутский батальон превратился в новый тип оружия - бронетанковую пехоту. Мы похожи на обоюдоострый меч, который может разить как броней, так и пехотой».

Скаутский батальон был создан Хенри Рейссаром, который в ноябре 1918 года обратился к военному министерству Эстонии с предложением создать воинскую часть за свой счет для защиты Эстонской Республики. В качестве места формирования нового подразделения Рейссар, который познакомился со скаутским движением еще в молодости, когда путешествовал по Америке, выбрал Вильянди, куда 19 декабря прибыла группа офицеров с вооружением. Уже на следующий день жители Вильянди могли прочитать на досках объявлений приглашение присоединиться к отряду скаутов. Батальон был сформирован 21 декабря 1918 года.