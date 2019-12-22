Раймонд Кальюлайд баллотируется на пост председателя таллиннского округа СДП

По словам Кальюлайда, своей основной задачей в должности руководителя округа он видит подготовку к местным выборам, которые пройдут в 2021 году.

«Я считаю, что вместе с умной и работоспособной командой социал-демократов мы должны сконцентрироваться на разработке эффективных решений, которые позволят Таллинну выйти на новый уровень в сферах общественного транспорта, дорожного строительства, городского планирования, социального обеспечения и здравоохранения», – отметил Кальюлайд.

Он также призвал не забывать, что то, насколько профессионально и многогранно управляется Таллинн, влияет и на экономику Эстонии в целом. По мнению Кальюлайда, Таллинн должен наконец стать по-настоящему удобной и современной жилой средой, а также городом, идеально подходящим для предпринимательства.

«Таллинн дает больше половины ВВП Эстонии. Так что всегда нужно помнить о том, что предприятия являются важной частью нашего города. Если бизнес будет развиваться здесь успешно, вырастут и доходы людей, а дополнительные налоговые поступления позволят и государству, и местным самоуправлениям предлагать более качественные публичные услуги и еще активнее развивать здравоохранение, науку, образование, пенсионное и социальное обеспечение», – подчеркнул Кальюлайд.