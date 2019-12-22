В Финляндии раскрыли крупную сеть наркоторговцев: они ввезли в страну более 300 кг наркотиков!

Преступники с 2016 года привезли в Финляндию около 215 кг психостимуляторов в виде порошка, 60 кг растительного наркотика, более 30 кг «клубных таблеток», более 20 тысяч «марок», 2 млн таблеток, которые классифицируются как наркотики, а также различные допинг-вещества.

По данным следствия, распространители работали в основном в Тампере и Хельсинки. Продавали как с рук, так и через интернет — в совокупности это два дела, фигурантами которых являются 60 человек, 20 из них находятся под арестом. Большинство подозреваемых — граждане Финляндии.

По подсчеьтам полиции, преступники заработали на продаже наркотиков и допинг-веществ 4 млн евро. Живущим в Испании руководителям сети деньги поступали из Финляндии как наличными, так и в биткоинах.