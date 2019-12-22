«Эти стены помнят то, о чем мы, возможно, хотели бы забыть». Рижские ночные клубы 90-х и нулевых

Времена вечеринок в Nautilus и зажигательных танцев в Roxy давно прошли. Однако многие рижане до сих пор с ностальгией вспоминают, как распивали горячительные напитки из пластиковых стаканов недалеко от входа в ночные заведения и пытались попасть на танцпол, демонстрируя строгим охранникам ученические с подправленным с помощью лезвия годом рождения.
TVNET вспоминает о ночных клубах, где 10-15-20 лет назад зажигали все столичные тусовщики, а стены этих заведений могли бы рассказать истории, о которых некоторые, возможно, предпочли бы забыть!
"Полковнику никто не пишет"
Сегодня на месте легендарного клуба, который просуществовал практически 20 лет, находится ночное заведение Pūce, Klubs Naktī.
Nautilus
C февраля 2000 года "Наутилус" был самым крутым ночным заведением в Риге.
Тусовщики нулевых до сих пор придаются ностальгии, вспоминая об этом месте.
Underground
Гламурная тусовочная жизнь когда-то протекала и "по ту сторону Даугавы".
ZERO ZONE
Ещё одно ночное заведение из Пардаугавы, которое навсегда останется в памяти многих рижан.
Roxy
Чего только не видели стены этого ночного клуба! Веселые тусовки, знакомства, потасовки и даже... убийства!
SuperFm
Многие помнят рижский ночной клуб, который появился одновременно с одноименной радиостанцией. А вы пытались попасть на тусовку, показывая ученический билет с измененным годом рождения?
Colonnade
Девушкам вход бесплатный за красивые глаза и широкую улыбку, мальчикам - до полуночи - три лата, после 12 ночи - пять латов, помните?
Essential
Когда-то модный клуб Essential на закате своего существования превратился в место для халявщиков и съема.
Push
Реклама ныне закрытого клуба Push гласила: "Мы открываем свои двери для тех, кто хочет получить от ночи всё". И это действительно было так!
Faraons
Место тусовок всех жителей Плявниеков, от которого тоже остались лишь одни воспоминания.