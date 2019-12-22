«Эти стены помнят то, о чем мы, возможно, хотели бы забыть». Рижские ночные клубы 90-х и нулевых

TVNET вспоминает о ночных клубах, где 10-15-20 лет назад зажигали все столичные тусовщики, а стены этих заведений могли бы рассказать истории, о которых некоторые, возможно, предпочли бы забыть!

"Полковнику никто не пишет"

Сегодня на месте легендарного клуба, который просуществовал практически 20 лет, находится ночное заведение Pūce, Klubs Naktī.

Nautilus

C февраля 2000 года "Наутилус" был самым крутым ночным заведением в Риге.

Тусовщики нулевых до сих пор придаются ностальгии, вспоминая об этом месте.

Underground

Гламурная тусовочная жизнь когда-то протекала и "по ту сторону Даугавы".

ZERO ZONE

Ещё одно ночное заведение из Пардаугавы, которое навсегда останется в памяти многих рижан.

Roxy

Чего только не видели стены этого ночного клуба! Веселые тусовки, знакомства, потасовки и даже... убийства!

SuperFm

Многие помнят рижский ночной клуб, который появился одновременно с одноименной радиостанцией. А вы пытались попасть на тусовку, показывая ученический билет с измененным годом рождения?

Colonnade

Девушкам вход бесплатный за красивые глаза и широкую улыбку, мальчикам - до полуночи - три лата, после 12 ночи - пять латов, помните?

Essential

Когда-то модный клуб Essential на закате своего существования превратился в место для халявщиков и съема.

Push

Реклама ныне закрытого клуба Push гласила: "Мы открываем свои двери для тех, кто хочет получить от ночи всё". И это действительно было так!

Faraons