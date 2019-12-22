Только что достроенный Центр здоровья ждет пациентов с нового года

В последние дни года в Йыхвиский центр здоровья переедут семейные врачи и медсестры, чтобы сразу с января начать прием пациентов в новых помещениях, пишет "Северное побережье".
В современный центр здоровья первичного уровня реконструировали бывшую пристройку к детской больнице по улице Яама, 34b, построенную в 1980 году для нужд физиотерапии. Начавшиеся год назад работы по перестройке подошли к концу.
Переезд перед праздниками
"Люди уже заглядывают сюда - им интересно", - прокомментировала член правления ТОО Corrigo, создателя центра здоровья, Тийу Сепп, когда "Северное побережье" осматривало в среду только что очищенные от большой пыли помещения. Днем ранее осмотр на месте проводило там Министерство финансов (как выделившее европособие. - прим.ред.), ожидается также визит Спасательного департамента.
Сепп пообещала на состоявшемся летом празднике стропил, что семейные врачи и медсестры получат новые помещения для ведения приема к концу года, так и вышло. "Хочется, чтобы с 1 января центр здоровья начал работу".
Расположенные на трех этажах приемные помещения семейных врачей и медсестер в середине недели еще пустовали, поскольку переезд должен начаться перед самыми праздниками. К новому году заполнятся также полки аптеки: ее арендатором выбрали Jõhvi Apteek.
Официальное открытие состоится, очевидно, в середине января, ведь к Новому году прибудет не вся мебель.
Одно место свободно
В центре здоровья есть места для девяти семейных врачей. "Надо найти еще одного семейного врача, но я верю, что когда центр здоровья начнет работать в полную силу, то мы его тоже найдем", - полагает Сепп.
Из шести докторов ТОО Jõhvi Tervisekeskus пять решили остаться в здании по улице Ноорузе, 3, в которое они, как собственники, сделали инвестиции. В новый центр переедут также три семейных врача из ТОО Ahtme Perearstikeskus: Реэт Тооминг, выбранная в 2016 году врачом года Эстонии, Людмила Калнина и Екатерина Трофимова.
Приемные помещения праксиса семейных врачей решены таким образом, что врачи и медсестры сидят в отдельных кабинетах и посередине остается зона ожидания для пациентов. Таким образом создаются условия для организации самостоятельной медсестринской помощи.
Сепп отметила, что хотя окна здания и маловаты, но совсем уж белого и больничного интерьера они тоже не желали. Итак, потолок и стены светлые, а стены - цвета мяты. Акцента полам придает цвет фуксии.
В йыхвиское здравоохранение инвестировали около 2 миллионов
Новый центр здоровья обошелся примерно в 1,9 миллиона евро. Основная часть этой суммы поступила из Европейского фонда регионального развития, вклад ТОО Corrigo составил около 500000 евро, Йыхвиская волость софинансировала проект в объеме 165000 евро.
Хотя позитивное решение о финансировании пришло в 2016 году, стройка затягивалась по нескольким причинам. Например, время проектирования затянулось, поскольку первый тендер не удался. Затем провалился строительный тендер: самое дешевое предложение оказалось на четверть дороже планировавшегося. В сложившейся ситуации строительным фирмам предложили соревновательный диалог, надеясь получить более благоприятное предложение, и в результате договор заключили с ТОО Silindia Ehitus.