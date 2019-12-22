Рейнсалу: эстонские СМИ враждебно настроены к лидерам США и Великобритании

«В наших средствах массовой информации существуют определенное предубеждение и недоброжелательность по отношению к нынешним лидерам Великобритании и США», - написал Рейнсалу в социальных сетях.

«Очевидно, у этого есть две причины. Одна из них - мировоззрение. Оба лидера, хотя и с разным опытом, являются яркими и консервативными лидерами, и средства массовой информации отражают идеологическую неприязнь».

"Во-вторых, во многих случаях причиной может быть то, что используются средства массовой информации родных стран этих лидеров. В любом случае, на мой взгляд, результат необъективен», - сказал Рейнсалу.

«Эти две страны играют важную и незаменимую роль в обеспечении нашей безопасности. И, честно говоря, оба мужчины придают этому важное значение как словом, так и делом», - сказал Рейнсалу, указывая на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Инстинктивные придирки в отношении Бориса Джонсона совершенно неоправданны, особенно в день такого особого визита», - считает глава эстонского МИДа.