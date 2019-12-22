Рейнсалу: эстонские СМИ враждебно настроены к лидерам США и Великобритании

По словам министра иностранных дел Урмас Рейнсалу, эстонская пресса настроена к лидерам США и Великобритании недоброжелательно, пишет Postimees.
«В наших средствах массовой информации существуют определенное предубеждение и недоброжелательность по отношению к нынешним лидерам Великобритании и США», - написал Рейнсалу в социальных сетях.
«Очевидно, у этого есть две причины. Одна из них - мировоззрение. Оба лидера, хотя и с разным опытом, являются яркими и консервативными лидерами, и средства массовой информации отражают идеологическую неприязнь».
"Во-вторых, во многих случаях причиной может быть то, что используются средства массовой информации родных стран этих лидеров. В любом случае, на мой взгляд, результат необъективен», - сказал Рейнсалу.
«Эти две страны играют важную и незаменимую роль в обеспечении нашей безопасности. И, честно говоря, оба мужчины придают этому важное значение как словом, так и делом», - сказал Рейнсалу, указывая на президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
«Инстинктивные придирки в отношении Бориса Джонсона совершенно неоправданны, особенно в день такого особого визита», - считает глава эстонского МИДа.
«Кстати, в случае визитов на высоком уровне лидерам также представляют обзор освещения их визита прессой той страны, где они побывали. Поэтому нет смысла создавать провокации любой ценой», - заявил Рейнсалу, намекая на критическое мнение главного редактора Eesti Ekspress Эрика Мооры, опубликованное им в собственном издании.