Список проигравших: вспоминаем самых больших неудачников 2019 года в экономике и финансах

Большая зачистка в банке

Хотя подозрения Danske в отмывании денег кажутся более масштабными в широком смысле, в Эстонии гораздо больше шума произвели события вокруг Swedbank. В течение года банк провел масштабную зачистку рядов: были заменены и руководители эстонского отделения и эстонцы в материнской компании. Наиболее показательным стало сентябрьское увольнение Роберта Китта, который еще весной претендовал на пост главы Банка Эстонии.

Покинув должность, Китт написал в соцсетях, что с банковским делом покончено. «Swedbank говорит, что причины остались в прошлом, и расследование до сих пор не нашло ничего криминального в моей деятельности. Мне отрадно это слышать. Так и есть. Как я отмечал летом, владелец всегда имеет право вносить изменения в правление, и эту возможность владельц использовал».

Последняя возможность

Уход Меэлиса Милдера с поста главы концерна Baltika знаменует собой как конец эпохи, так и последний шанс выйти из положения. Работавшая в течение многих лет в убыток компания была вынуждена закрыть производство в Эстонии. Новый менеджер Майе Лейрер, призванная спасти компанию, не побоялась дать суровую оценку предприятию. Проблемами прежнего руководства она назвала недостаток фокуса, слабый маркетинг, слишком много брендинга и полное отставание в развитии интернет-магазина. Решение о том, оказался ли успешным план спасения легендарного производителя одежды, предполагается принять после первого квартала следующего года.

Тяжелый старт

Торговый центр T1 Mall of Tallinn строился долго и ожидался давно. Но начало работы центра, несмотря на все логистические преимущества, далось компании Pro Kapital нелегко. Конкуренция в Таллинне очень жесткая, и ошибки не прощаются. В то же время, руководитель проекта Аллан Реммелькоор известен тем, что ни один из его проектов не проваливался, и, поскольку строительство торгового центра - это, образно говоря, не спринт, а марафон, важно выдержать вторую половину дистанции.

«Количество посетителей оказалось меньше, чем мы думали. С другой стороны, все новое и инновационное, что мы создали в нашем доме, запустилось успешно», - сказал Реммелькоор в интервью Kuku Radio и Postimees, намекая на то, что в будущем торговые центры будут все больше превращаться в развлекательные. «Я не думаю, что в ближайшем будущем мы станем свидетелями продаж крупных центров, но малые и средние центры вполне могут переходить из одних рук в другие», - прогнозирует Реммелькоор.

Крах дела всей жизни

Год начался для Мати Ветевоола с совместного с другими легендами бизнеса празднования тридцатилетия своего предприятия. Ветевоол основал рыболовный бизнес еще в 1988 году. До этого он был помощником рыбака в Ляэнемаа.

В марте, однако, начали разворачиваться события, которые к настоящему времени привели к тому, что компания была фактически закрыта. В частности, выяснилось, что сотрудники ветеринарного-пищевого департамента Дании установили причины начавшейся три года назад вспышки листериоза, которая привела к тому, что семь человек попали в больницу, а два человека скончались. По данным департамента, вспышка заболевания связана с импортированной эстонским предприятием M.V. Wool рыбой холодного копчения. На сегодняшний день подобные случаи известны в других странах Европы, в том числе в Эстонии. Хотя большинство случаев осталось в прошлом, в отношении завода был задействован принцип нулевой толерантности, и производство было закрыто.