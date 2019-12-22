Новейшая разработка Google уничтожит все, чего Эстония добилась в сфере э-государства?

По словам главы ADM Cloudtech Клеменса Арро, это означает, что уже довольно скоро стоит ожидать руководств по применению квантовых компьютеров в повседневной дизни.

«Мы также не можем игнорировать квантовые страхи - например, миф о том, что теперь начнется активный взлом сегодняшних криптографических решений, что создаст огромный хаос почти во всех областях, от военных до бытовых. В действительности, прогнозы предсказывают такое развитие лишь через 25 лет, но технологические прорывы иногда имеют обыкновение удивлять", - отметил Арро.

Как отмечают эксперты, квантовый компьютер позволит поставить на колени все и всех, кто зависит от интернета: например, мировые банки и любые современные финансовые системы.

По словам Клеменса Арро, сегодняшние электронные личности еще не находятся под угрозой, и все эстонские пользователи цифровой среды могут быть спокойны. Но если угроза, создаваемая для современной криптографии квантовыми вычислениями, станет реальностью, это, безусловно, не будет сюрпризом, и новые технологии будут взяты на вооружение своевременно - как это было до сих пор с каждым технологическим развитием.

Отвечающий за эту область Департамент государственной инфосистемы (RIA) также дает обнадеживающие ответы. «RIA и Департамент полиции и погранохраны учитывают при покупке новых электронных документов, что, как и классические компьютеры, квантовые компьютеры тоже развиваются. То есть, при получении новых документов нам нужно думать на несколько шагов вперед и учитывать постоянный рост вычислительной мощности», - сказал руководитель отдела электронной идентификации RIA Маргус Арм.