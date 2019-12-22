Депутаты Рийгикогу отправились на выборы в Узбекистан

Депутаты Рийгикогу присутствуют на выборах в составе делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Они вернутся в Эстонию в понедельник.

Избирательные участки открыли в Узбекистане в 8 часов по местному времени, они будут работать 12 часов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пришел к власти в 2016 году, ее предшественник Ислам Каримов находился у власти почти 30 лет.

Мирзиёева положительно отмечают за смягчение режима и реформы, в том числе освобождение политических заключенных, борьбу с принудительным трудом и открытие страны для туризма и зарубежных инвестиций.

В Узбекистане проживают 33 млн человек, из которых правом голоса обладают 20 млн.

Проголосовать на выборах можно за одну из пяти партий, все из которых также представлены в прошлом созыве парламента.

В нижней палате парламента Узбекистана 150 мест, до сих пор ни одной партии не удавалось занять в ней большинство мест. Сейчас наибольшим количеством мест обладает Либерально-демократическая партия Узбекистана (52 места), за ней следует «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»), занимающая 36 мест. Также в парламенте представлены Народно-демократическая партия Узбекистана, Социал-демократическая партия «Адолат» и Экологическая партия Узбекистана.

Выборы проходят под лозунгом «Новый Узбекистан, новые выборы». Ряд организаций по защите прав человека сообщил, что в день выборов был восстановлен доступ к их сайтам, которые раньше были заблокированы.