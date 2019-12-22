Галерея: Отепя объявлен зимней столицей Эстонии

Сегодня в 12 часов дня Отепя в 23-й раз принял титул зимней столицы Эстонии. Также в городе прошла зимняя ярмарка, передает Lõuna-Eesti Postimees.
В полдень в парке дома культуры собрались под двумя елями друзья зимней столицы из весенней столицы Тюри, осенней столицы Нарвы, летней столицы Нарвы и настоящей столицы Таллинна. Титул передал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.
"Года - не братья. В прошлом году здесь было так много снега, что хотелось положить его в карман и увезти в Таллинн, но на этот раз, да, идет дождь, и трава зеленая. Но жители Отепя не привыкли ждать милостей от природы, если снега нет, они сделают его сами, чтобы в Куутсемяэ прошли все лыжные соревнования и все насладились зимними радостями", - сказал Лаатс, передавая титул волостному старейшине Отепя Кайдо Тамбергу.
Сегодня в 6:19 началась астрономическая зима.