Вс, 22.12.2019
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Галерея: Отепя объявлен зимней столицей Эстонии

Сегодня в 12 часов дня Отепя в 23-й раз принял титул зимней столицы Эстонии. Также в городе прошла зимняя ярмарка, передает Lõuna-Eesti Postimees.

В полдень в парке дома культуры собрались под двумя елями друзья зимней столицы из весенней столицы Тюри, осенней столицы Нарвы, летней столицы Нарвы и настоящей столицы Таллинна. Титул передал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.

"Года - не братья. В прошлом году здесь было так много снега, что хотелось положить его в карман и увезти в Таллинн, но на этот раз, да, идет дождь, и трава зеленая. Но жители Отепя не привыкли ждать милостей от природы, если снега нет, они сделают его сами, чтобы в Куутсемяэ прошли все лыжные соревнования и все насладились зимними радостями", - сказал Лаатс, передавая титул волостному старейшине Отепя Кайдо Тамбергу.

Сегодня в 6:19 началась астрономическая зима. 

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