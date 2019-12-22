Новогоднее чудо: в России нашли пропавшую 16 лет назад девочку

В 2003 году девочку заметили перед витриной магазина в Красноярске: она не реагировала на вопросы продавцов, не помнила, кто она, и могла назвать только свое имя. После этого ее отправили в психоневрологический диспансер. По всем регионам России были разосланы ориентировки с ее лицом и именем, но родных так найти не удалось.

Вчера поздно вечером волонтерам позвонил мужчина и сообщил, что узнал в Юле свою сестру. Оказалось, что помимо брата у нее есть еще другие сестры и братья. Одна из сестер подтвердила, что Юля — ее родственница, назвала имена других родных, матери и отца. Это совпало с той информацией, которую о Юле смогли выяснить волонтеры. Оказалось, что она родом из Томска. Родственники надеются, что им разрешат забрать ее домой.