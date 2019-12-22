Нарушены требования гигиены: канцлер юстиции требует улучшения условий в Вируской тюрьме

11 ноября советник канцлера юстиции без предварительного уведомления осмотрел две камеры карцера в Вируской тюрьме.

«В обеих камерах нет раковины, а расположение водопроводного крана не обеспечивает соблюдения элементарных требований гигиены. Кран протекал, и вода капала на пол камеры и на спальное место. В камерах недостаточно естественного света и нет места для хранения вещей задержанных», - отметила Мадизе.

Советник канцлера обнаружил, что гигиенический угол в обеих камерах не отделен от остального пространства камеры и находится в непосредственной близости от спального места; кроме того, камеры не оснащены раковинами. Кран холодной воды расположен в нескольких сантиметрах от встроенного в пол туалета без унитаза. Такая конструкция санитарно-гигиенического оборудования недостаточно гигиенична и не пригодна для забора питьевой воды.

Канцлер юстиции также отметила, что пол, койка и постельные принадлежности не должны намокать при использовании водопроводного крана. Такие условия не обеспечивают законного обращения с задержанными.

Советник канцлера юстиции также обнаружил, что перед окнами крацеров имеется плотная решетка, которая препятствует проникновению естественного света в камеры.

«В специализированной литературе говорится, что естественный свет уменьшает стресс и беспокойство и повышает концентрацию. Он также оказывает непосредственное влияние на нервную систему человека. В определенных ситуациях могут потребоваться дополнительные меры безопасности для защиты окон, чтобы предотвратить взлом окна камеры агрессивным человеком. В то же время существуют альтернативные защитные элементы, такие как ударопрочное стекло или защитная пленка для окон, которые не очень дороги в установке, но обеспечивают надлежащее содержание людей под стражей », - пишет Мадизе.