Мрачная перспектива! Circle K прогнозирует рост цен на моторное топливо в 2020 году

Как объяснил менеджер по продажам моторного топлива фирмы Circle K Eesti Раймо Вахтрик, при вступлении закона в силу большинству продавцов топлива придется столкнуться с трудностями поставок продукции, а клиентов ждет очередное повышение цен и неопределенность в том, какая продукция в какой момент времени будет появляться на заправочных станциях.

При этом, как отмечает Вахтрик, бережливость по отношению к окружающей среде и климатическая нейтральность будут выполняться лишь на бумаге – в лице разработанного на данный момент законодательства нет ничего общего с желанием изменить потребительские привычки, а лишь желание найти математический способ того, как гипотетически добиться выполнения целей, связанных с биотопливом.

Выбор моторного топлива на заправочных станциях будет зависеть от того, удалось ли, и в каком объеме, продавцу приобрести квоту и покрыть перед государством обязательства по биокомпоненту.