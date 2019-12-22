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  • Мрачная перспектива! Circle K прогнозирует рост цен на моторное топливо в 2020 году

Мрачная перспектива! Circle K прогнозирует рост цен на моторное топливо в 2020 году

Стоимость сегодня, 3 ноября 2018, топлива на Circle K.

ФОТО: Tiit Reinberg / Järva Teataja

В следующем году на поставщиков топлива в Эстонии  начнет распространяться требование 10-процентного содержания биодобавок в жидком топливе, но, по оценке компании Circle K Eesti, новая редакция закона уже сейчас вызывает неразбериху и в скором будущем повлечет за собой рост цен на топливо, пишет портал Rus.ERR.

Как объяснил менеджер по продажам моторного топлива фирмы Circle K Eesti Раймо Вахтрик, при вступлении закона в силу большинству продавцов топлива придется столкнуться с трудностями поставок продукции, а клиентов ждет очередное повышение цен и неопределенность в том, какая продукция в какой момент времени будет появляться на заправочных станциях.

При этом, как отмечает Вахтрик, бережливость по отношению к окружающей среде и климатическая нейтральность будут выполняться лишь на бумаге – в лице разработанного на данный момент законодательства нет ничего общего с желанием изменить потребительские привычки, а лишь желание найти математический способ того, как гипотетически добиться выполнения целей, связанных с биотопливом.

Выбор моторного топлива на заправочных станциях будет зависеть от того, удалось ли, и в каком объеме, продавцу приобрести квоту и покрыть перед государством обязательства по биокомпоненту. 

"Поскольку и от соседей мы отличаемся по условиям добавления биотоплива в жидкое топливо, это делает производство моторного топлива для эстонского рынка более сложным, а топливо, заказанное только для Эстонии, будет дороже и приведет в целом к росту цен для потребителя", - заключил Раймо Вахтрик.

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