Мрачная перспектива! Circle K прогнозирует рост цен на моторное топливо в 2020 году

В следующем году на поставщиков топлива в Эстонии начнет распространяться требование 10-процентного содержания биодобавок в жидком топливе, но, по оценке компании Circle K Eesti, новая редакция закона уже сейчас вызывает неразбериху и в скором будущем повлечет за собой рост цен на топливо, пишет портал Rus.ERR.
Как объяснил менеджер по продажам моторного топлива фирмы Circle K Eesti Раймо Вахтрик, при вступлении закона в силу большинству продавцов топлива придется столкнуться с трудностями поставок продукции, а клиентов ждет очередное повышение цен и неопределенность в том, какая продукция в какой момент времени будет появляться на заправочных станциях.
При этом, как отмечает Вахтрик, бережливость по отношению к окружающей среде и климатическая нейтральность будут выполняться лишь на бумаге – в лице разработанного на данный момент законодательства нет ничего общего с желанием изменить потребительские привычки, а лишь желание найти математический способ того, как гипотетически добиться выполнения целей, связанных с биотопливом.
Выбор моторного топлива на заправочных станциях будет зависеть от того, удалось ли, и в каком объеме, продавцу приобрести квоту и покрыть перед государством обязательства по биокомпоненту.
"Поскольку и от соседей мы отличаемся по условиям добавления биотоплива в жидкое топливо, это делает производство моторного топлива для эстонского рынка более сложным, а топливо, заказанное только для Эстонии, будет дороже и приведет в целом к росту цен для потребителя", - заключил Раймо Вахтрик.