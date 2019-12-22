Эксперты назвали новые препятствия "Северному потоку - 2"

В частности, аналитики S&P Global Platts указывают, что судно Fortuna не сможет подойти к Дании, поскольку на барже нет системы динамического позиционирования, необходимого в соответствии с датским законодательством.

В то же время Россия располагает трубоукладочным судном "Академик Черский", на котором есть необходимая система. Однако в данном случае проблема заключается в том, что в настоящий момент "Академик Черский" находится на Дальнем Востоке. Ему потребуется около двух месяцев, чтобы добраться до Дании. Изначально планировалось, что газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию в конце 2019 года.

Штрафные меры США за строительство "Северного потока - 2" вступили в силу 21 декабря. В связи с санкциями компания Allseas сразу объявила о приостановлении своей деятельности по укладке трубопровода.

Американские штрафные меры против компаний, участвующих в строительстве газопровода, предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена. Это может повлиять на активы Allseas в Техасе, а также на суда компании, которые курсируют в территориальных водах США.