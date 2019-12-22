Тюрьма. ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Британская сеть супермаркетов Tesco приостановила сотрудничество с заводом в Китае, на котором производятся рождественские открытки, в связи с подозрениями в том, что там используется рабский труд заключенных.

В воскресенье газета Sunday Times опубликовала статью, в которой рассказывается о шестилетней девочке в Лондоне, которая обнаружила в упаковке с открытками послание от заключенных шанхайской тюрьмы.

"Помогите нам и сообщите правозащитным организациям", - говорится в надписи, оставленной на одной из открыток.

Представитель компании Tesco заявил, что она никогда не позволит использовать труд заключенных при производстве товаров, продаваемых в сети ее магазинов.

Китайское предприятие Zheijiang Yunguang Printing будет исключено из списка поставщиков Tesco, если подтвердится, что на нем используется принудительный труд заключенных.

Как пишет газета Sunday Times, юная Флоренс Уиддиком открыла дома упаковку открыток, купленную в Tesco за 1,50 фунта (1,76 евро), и обнаружила, что на открытке с изображением котенка кто-то уже что-то написал.

Надпись заглавными буквами гласила: "Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям".

Представитель компании Tesco заявил: "Мы были поражены этими сообщениями и немедленно приостановили производство на фабрике, где печатаются эти открытки, и начали собственное расследование".

По словам представителя, компания имеет систему аудита, целью которой является получение гарантий того, что поставщики компании не применяют принудительный труд.

Данное китайское предприятие прошло аудиторскую проверку в ноябре, и тогда не было найдено никаких признаков эксплуатации труда заключенных.

Продажи рождественских открыток в магазинах британской сети приносят около 300 тысяч фунтов в год таким благотворительным организациям, как Британский фонд сердечных заболеваний, Фонд раковых исследования и Фонд диабета.

Ни о каких других записках, оставленных на рождественских открытках, компании пока не известно.

Найденная открытка содержит также просьбу связаться с Питером Хамфри, журналистом, который сам сидел в тюрьме Цинпу, попав туда по сфабрикованным обвинениям, которые, по его словам, никогда не разбирались в суде.

После того как родители Флоренс связались с ним через LinkedIn, он связался с другими бывшими заключенными этой тюрьмы и те подтвердили, что там практикуется принудительный труд на сборочных и упаковочных участках различных предприятий.

Хамфри, который затем написал статью в Sunday Times, также сообщил, что цензура писем, посылаемых заключенными этой тюрьмы, усилилась и что ему стало гораздо труднее вступать в контакт с заключенными, с которым он познакомился до своего освобождения в 2015 году.

"Они прибегли к старому способу - это нечто вроде записки в бутылке, только теперь это рождественская открытка", - сказал журналист.

Это не первый случай, когда вместе с товарами, продаваемыми на Западе, просачиваются сообщения от китайских заключенных, которые их производят.