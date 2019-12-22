Картина дня: задержание в Таллинне вора в законе, отказ в помиловании и рост цен на топливо

Президент Керсти Кальюлайд не помиловала пожизненно заключенного

Президент Керсти Кальюлайд рассмотрела 24 прошения о помиловании преступников и вынесла по ним общее решение - все заявки были отклонены. Среди других помилования не получил приговоренный к пожизненному заключению за два убийства и другие преступления Олег Пятницкий. Читать далее...

В Таллинне задержан сбежавший из России вор в законе

Эстонские власти прокомментировали информацию российских СМИ о том, что бежавший от российских правоохранительных органов в Таллинн вор в законе Виктор Жаринов, известный как Цезарь, был пойман и возвращен в Россию. Читать далее...

Рейнсалу: эстонские СМИ враждебно настроены к лидерам США и Великобритании

По словам министра иностранных дел Урмас Рейнсалу, эстонская пресса настроена к лидерам США и Великобритании недоброжелательно. Читать далее...

Список проигравших: вспоминаем самых больших неудачников 2019 года в экономике и финансах

Если прошлогодние неудачники характеризовались с использованием слов "миллиарды" и "репутация", то в этом году тон задавали такие ключевые слова, как "торговля" и "большая чистка". Читать далее...

Новейшая разработка Google уничтожит все, чего Эстония добилась в сфере э-государства?

Согласно просочившимся документам, технологический гигант Google утверждает, что он построил квантовый компьютер, запрограммировав его таким образом, что потребуется всего три минуты и двадцать секунд для выполнения задачи, которая занимает 10 000 лет у современного суперкомпьютера. Читать далее...

Нарушены требования гигиены: канцлер юстиции требует улучшения условий в Вируской тюрьме

Канцлер юстиции Юлле Мадизе в письме директору Вируской тюрьмы Мареку Аасу требует улучшить условия проживания в тюремном карцере, поскольку в настоящее время заключенным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, не гарантированы все предусмотренные права. Читать далее...

Мрачная перспектива! Circle K прогнозирует рост цен на моторное топливо в 2020 году