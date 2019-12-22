Картина дня: задержание в Таллинне вора в законе, отказ в помиловании и рост цен на топливо

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Президент Керсти Кальюлайд не помиловала пожизненно заключенного
Президент Керсти Кальюлайд рассмотрела 24 прошения о помиловании преступников и вынесла по ним общее решение - все заявки были отклонены. Среди других помилования не получил приговоренный к пожизненному заключению за два убийства и другие преступления Олег Пятницкий. Читать далее...
В Таллинне задержан сбежавший из России вор в законе
Эстонские власти прокомментировали информацию российских СМИ о том, что бежавший от российских правоохранительных органов в Таллинн вор в законе Виктор Жаринов, известный как Цезарь, был пойман и возвращен в Россию. Читать далее...
Рейнсалу: эстонские СМИ враждебно настроены к лидерам США и Великобритании
По словам министра иностранных дел Урмас Рейнсалу, эстонская пресса настроена к лидерам США и Великобритании недоброжелательно. Читать далее...
Список проигравших: вспоминаем самых больших неудачников 2019 года в экономике и финансах
Если прошлогодние неудачники характеризовались с использованием слов "миллиарды" и "репутация", то в этом году тон задавали такие ключевые слова, как "торговля" и "большая чистка". Читать далее...
Новейшая разработка Google уничтожит все, чего Эстония добилась в сфере э-государства?
Согласно просочившимся документам, технологический гигант Google утверждает, что он построил квантовый компьютер, запрограммировав его таким образом, что потребуется всего три минуты и двадцать секунд для выполнения задачи, которая занимает 10 000 лет у современного суперкомпьютера. Читать далее...
Нарушены требования гигиены: канцлер юстиции требует улучшения условий в Вируской тюрьме
Канцлер юстиции Юлле Мадизе в письме директору Вируской тюрьмы Мареку Аасу требует улучшить условия проживания в тюремном карцере, поскольку в настоящее время заключенным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, не гарантированы все предусмотренные права. Читать далее...
Мрачная перспектива! Circle K прогнозирует рост цен на моторное топливо в 2020 году
В следующем году на поставщиков топлива в Эстонии начнет распространяться требование 10-процентного содержания биодобавок в жидком топливе, но, по оценке компании Circle K Eesti, новая редакция закона уже сейчас вызывает неразбериху и в скором будущем повлечет за собой рост цен на топливо. Читать далее...