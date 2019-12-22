Полиция просит помощи: пожилой мужчина пропал без вести по пути домой

В последний раз Лембита видели в субботу около 21 часа в деревне Йыуса в Йыгевамаа, откуда он должен был пешком дойти до своего дома в деревне Кудина. Сегодня днем встревоженные родственники сообщили в центр тревоги, что Лембит до сих пор не появлялся дома. Телефона у Лембита нет, сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла.

Полиция осмотрела дорогу от деревни Йыуса до Кудина, а также проверила близлежащие населенные пункты и поселки. Также были проверены окрестности Игавере, Йуула и Муствяэ, но, к сожалению, Лембит не был найден.

Лембит был одет в сине-красный свитер, на нем были серые классические брюки и черная кожаная зимняя шапка. У мужчины седая борода. Из-за состояния здоровья он может быть не в состоянии адекватно воспринимать окружающую обстановку. У него могут быть проблемы со слухом.