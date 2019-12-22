Таллинн готов снести здание Музея современного искусства

В случае, если для Музея современного искусства (EKKM) будут найдены новые помещения, то расположенное в Таллинне здание по адресу бульвар Пыхья,35, в котором учреждение располагалось до сих пор, пойдет под снос.
Об этом в своем ответе на письменный запрос оппозиционного депутата Таллиннского горсобрания Хейди Пурга сообщил мэр столицы Михаил Кылварт, пишет портал Rus.ERR.
По словам Кылварта, строительный аудит, результаты которого были опубликованы в конце октября, указывает на то, что ремонтировать здание не является разумным.
В то же время, если вторая экспертиза подтвердит возможность продления при помощи разумных инвестиций срока эксплуатации здания, то такой вариант будет взвешен тремя сторонами - Таллинном, Министерством культуры и EKKM.
Мэр заверил, что столичные власти работают над поиском решения, которое позволило бы музею продолжить свою деятельность и было бы реалистичным для Таллинна.