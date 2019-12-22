Видео: в России толпа подростков избила полицейских

Один из подростков пил пиво, громко ругался матом, а на замечания полицейских проявлял агрессию. В результате завязалась драка, в ходе которой одного патрульного повалили на землю и начали пинать ногами, а второго подростки несколько раз ударили кулаками по голове — после этого оба мужчины были доставлены в больницу.

Следственный комитет по Мурманской области проводит процессуальную проверку по факту нападения группы подростков на сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

По информации СК, инцидент произошел 20 декабря 2019 года. «В вечернее время группа подростков, находясь возле дома культуры по улице Ленина в городе Апатиты, причинила телесные повреждения двоим полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка», — сообщила пресс-служба.