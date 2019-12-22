Видео: в России толпа подростков избила полицейских

В городе Апатиты Мурманской области России толпа подростков избила двух полицейских. По данным СМИ, молодые люди нарушали общественный порядок возле дома культуры, где проходила новогодняя дискотека.
Один из подростков пил пиво, громко ругался матом, а на замечания полицейских проявлял агрессию. В результате завязалась драка, в ходе которой одного патрульного повалили на землю и начали пинать ногами, а второго подростки несколько раз ударили кулаками по голове — после этого оба мужчины были доставлены в больницу.
Следственный комитет по Мурманской области проводит процессуальную проверку по факту нападения группы подростков на сотрудников полиции. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.
По информации СК, инцидент произошел 20 декабря 2019 года. «В вечернее время группа подростков, находясь возле дома культуры по улице Ленина в городе Апатиты, причинила телесные повреждения двоим полицейским, осуществлявшим охрану общественного порядка», — сообщила пресс-служба.
После драки наряды ППС и Росгвардии доставили в отделение полиции девять подростков: по предварительным данным, примерно пятеро из них причастны к нападению на патрульных. При этом один из задержанных продолжил вести себя вызывающе: в присутствии свидетелей молодой человек нецензурно выражался в адрес сотрудника полиции и даже ударил его ногой.