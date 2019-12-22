«Больше всего здесь нравится снег!»: сотни китайцев рванули на финский курорт

«Это совсем не так просто, как кажется. Думаю, что мне надо еще тренироваться», - говорит китайская студентка Пейцин Лин, балансирующий на лыжах на снежном склоне горнолыжного курорта Пальякка в регионе Кайнуу.

Лин прибыла с друзьями в Финляндию на неделю. Они выбрали туристический центр Пальякка, потому что хотели посмотреть на снег. Кроме лыжного спорта, они собираются сипытать на себе зимнюю рыбалку, сауну по-черному и купание в проруби.

«Больше всего мне нравится снег, здесь он очень чистый и красивый. Я постоянно фотографирую деревья в снегу», - говорит Лин.

Горнолыжный курорт Пальякка находится в небольшом муниципалитете Пуоланка в северной части провинции Кайнуу. Курорт настолько маленький, что о нем не знают даже многие финны.

За последние годы Палякка стали рекламировать на китайском рынке туристических услуг. В прошлом году в Пальякка отдохнули 200 китайцев, а в этом гостей запланировано уже 500. В будущем планируется увеличить количество гостиничных номеров, чтобы привлечь больше туристов.

Среди объектов зимнего туризма в Китае быстрее всего растет популярность винских курортов. По данным организации Visit Finland, в Финляндию в декабре-феврале прибудет 140 000 китайских туристов, что на 16% больше, чем годом ранее.

Одной из причин такого роста стало появление новых авиамаршрутов из Китая в Финляндию. В то же время растет популярность зимних видов спорта среди населения Поднебесной, потому что Зимняя Олимпиада 2022 года состоится в Пекине. По сообщению китайского правительства, «в стране 300 млн любителей зимнего спорта».