Полиция бросила дополнительные силы на охрану рождественской ярмарки в Таллинне

Об этом в воскресенье, 22 декабря, сообщила "Актуальная камера", напомнив, что накануне вечером в районе площади Брайтшайдплац в Берлине прошла широкомасштабная операция, в которой приняли участие более трехсот полицейских.

"На рождественском рынке усилены наряды, в рождественский период полицейских на улицах больше, чем в обычное время, потому что на массовых мероприятиях собирается много людей. Если их больше, чем обычно, мы и высылаем дополнительные патрули, чтобы в случае нарушения порядка можно было оперативно среагировать", - объяснил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Рааво Ярва.