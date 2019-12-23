Во время отпуска жители Эстонии совершают одну и ту же ошибку

Наступил период зимних отпусков, и многие жители Эстонии отправляются в путешествие за границу или по другой причине подолгу находятся вне дома. Поэтому стоит быть внимательными, чтобы, делясь в соцсетях своими планами на путешествие или праздники, человек не подвергал опасности, например, свой дом, имущество или автомобиль.

По словам руководителя продукта страхования имущества If Kindlustus Вейко Сеппа, вызывает волнение, что люди широко делятся в соцсетях информацией о том, когда их нет дома.

«Поделиться фотографиями из путешествия - обычное дело, но когда тем самым человек дает знать сотням людей, находящихся в их списке друзей, что в ближайшую неделю его дома не будет, то это в худшем случае может подвергнуть опасности его собственное имущество. Конечно, человек волен сам выбирать, что и для кого публикует. Но убедился ли он, что может доверять всем, кто за ним следит?» - спросил Сепп.

Если вы делитесь в социальных сетях фотографиями, делайте это после путешествия.

Из исследования выяснилось, что 50% всех пользователей социальных сетей в Эстонии делятся фотографиями уже во время путешествия и только десятая часть после.

«Наиболее опасно, конечно, сообщать в социальных сетях о своем отпуске заранее. 11% сообщают уже до путешествия, куда в этот раз направляются, а 17% сообщает об этом сразу, как только прибывают в место назначения. Это может дать возможным преступникам информацию о том, что человек еще некоторое время находится вне дома», - объяснил Сепп.

В исследовании рассматривали, кроме Эстонии, и другие страны Прибалтики. Выяснилось, что активнее всего фотографии в социальных сетях публикуют жители Эстонии. Разница с южными соседями была небольшой, но в Эстонии на несколько процентов больше людей, которые вообще делятся фотографиями из путешествий, и тех, которые делают это уже во время путешествия.

«Посмотрев на возраст ответивших, выяснилось, что больше всего фотографий из путешествий публикуют более молодые люди, в возрасте 18-34 года. Из исследования также выяснились существенные различия между регионами Эстонии. Люди, наиболее активно делящиеся фотографиями из отпуска, проживают в Северной и Восточной Эстонии. В обоих регионах десяток процентов людей сообщает до начала путешествия о том, куда они отправляются. В Центральной, Южной и Западной Эстонии это делают всего пара процентов человек. В этих регионах большая часть людей также ответили, что они вообще не делятся фотографиями из путешествий в социальных сетях, а если и делают это, то уже после путешествия», - добавил Сепп.