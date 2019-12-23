Похороны семи украинских военнослужащих. ФОТО: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

«Самое сложное - когда привозят тело и родители не узнают своих детей. Это самое страшное. Они говорят: «Это не он». Украинская служба Би-би-си пообщалась с военным, миссия которого - сообщать семьям о гибели бойцов в Донбассе.

В случае гибели бойца во время службы военные обязаны лично сообщить об этом семье погибшего. Это так называемая группа «уведомителей» - два-три человека, которые идут к семье, чтобы передать трагическую весть.

Они стучат в дверь, спрашивают имя матери, жены или другого члена семьи и официально передают им информацию.

«Это обязанность, но это очень трудно», - признается Олег Андрусенко, который с 2014 года передает такие сообщения. На его счету - 16 семей. Каждую из них он помнит - так же, как и похороны каждого из этих 16 бойцов.

Утренние «уведомители»

Обычно после гибели военного информация передается по цепи с места происшествия наверх. Воинская часть, в которой служил боец, передает печальное известие в военный комиссариат по месту его прописки.

А уже работники этого комиссариата должны сообщить лично об этом семье и далее полностью сопровождать весь процесс траурной церемонии.

Наши попытки пообщаться с «уведомителями» сначала не были успешными. Военные отказывались от общения и откровенно объясняли: «Это очень тяжело».

Да и не удивительно - ведь такую ​​миссию сложно воспринимать просто как работу. Это эмоционально сложно, психологически изматывает. Этих людей не хотела бы видеть у себя на пороге ни одна семья.

Олег Андрусенко, ныне занимающий должность военного комиссара Подольского района Киева, с 2014 года по сей день выполняет непростую миссию «уведомителя». Он согласился нам рассказать о своей службе.

«Вечером никогда не сообщали, только утром. Чтобы дать человеку поспать, ведь потом не будет покоя. А уже с 7 утра мы шли группой и делали оповещения».

По его словам, шли обычно по два-три человека. Это двое военных, психолог и на всякий случай - медик из местной поликлиники.

«Мы стучим в дверь, нажимаем звонок, выходит человек. Мы спрашиваем, действительно ли это тот человек, который нам нужен, и сообщаем: ваш сын, или ваш отец, или ваш муж погиб такого-то числа».

По словам Олега, после таких слов часто требуется помощь врача: «Если потеря сознания - сразу нашатырь. Через одного такое было».

Непредсказуемые последствия

В современном мире часто семьи узнают трагические новости из соцсетей, СМИ или по телефону. С этой проблемой сталкиваются многие страны, но решить ее сегодня практически невозможно.

«У каждого есть мобильный телефон. После гибели бойца ему [на телефон] звонят родственники, кто-то [другой] отвечает и говорит, что погиб», - говорит Олег Андрусенко.

В такой ситуации группа «уведомителей» не оказывается первоисточником.

Но такой сценарий может иметь негативные последствия - у родственников нет врача, а произойти может все что угодно. Именно поэтому на Украине, как, например, и в США и Великобритании, стараются побыстрее лично известить семью. Обычно это происходит в течение одних-двух суток после смерти.

Олег признается, что с одной стороны в такой ситуации его миссия несколько проще, ведь семья уже знает. С другой - это может иметь непредсказуемые последствия.

Заместитель начальника Киевского военного комиссариата Дмитрий Шейн вспоминает ситуацию, когда женщине сообщили о смерти ее мужа еще до официальной информации.

«Группа пришла в ее квартиру и почувствовала запах газа. Оказалось, она хотела покончить с собой», - говорит он.

Дверь в квартиру выломали, женщину спасли. По словам военных, это очень сложный момент, ведь никто не знает, как человек воспримет эту информацию. У кого-то преклонный возраст, проблемы с давлением, разное эмоциональное восприятие.

Олег Андрусенко говорит, что после оповещения семьи комиссариат берет на себя все организационные вопросы, связанные с похоронами. Этот процесс тоже сопровождается целым рядом вызовов.

По его словам, случается, что родители не узнают своих детей, потому что не хотят верить в их гибель. «Потом я отдельно завожу маму в траурный зал, где она уже начинает смотреть - там наколка должна была быть, где-то родинка. Приходилось все открывать, искать и смотреть на теле».

«Это очень тяжело»

Военные признаются, что какой-то специальной подготовки «уведомителей» на Украине не существует. Хотя она, несомненно, не помешала бы.

И в группе, которая идет к родственникам, не всегда есть психолог.

С 2014 года Олег Андрусенко сообщил о гибели 16 военнослужащих. «Я своих всех помню. Ведь я ими занимался от начала и до конца: я встречал тела, матери узнавали или не узнавали своих сыновей, а затем полностью - до траурной церемонии, до конца».

«Своих всех я призывал, уже мобилизованных отправлял, они через меня проходили все. А потом приходилось их встречать. Уже погибших», - говорит он.

По словам Олега, военных тренируют на стрессоустойчивость, но существует еще и дополнительное психологическое напряжение.

«Самое сложное - психологически настроиться. Сложно не принимать близко к сердцу. Все это должно восприниматься как обязанность, но это очень тяжело».

В 2016 году Олег уехал в Донбасс, где был командиром гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация 200». Он ищет в мобильном телефоне фото и показывает: «Вот флаг, который висит у меня в кабинете, это моя команда мне написала».

Во время всего разговора он был спокоен и, кажется, очень откровенен.

«До этого я видел конечную работу - когда ребят привозили по домам. А там я видел начальный этап. Был в тех местах, где они погибали, в серых зонах, на первой линии обороны, морги, госпитали... То есть, весь путь от А до Я я прошел. От места гибели до места захоронения».

Потери на Донбассе

По данным Генерального штаба Украины, с 2014 года в боевых действиях на востоке страны погибли 2608 военнослужащих, ранены - 9805.

Эти данные не учитывают погибших в Донбассе из других военных формирований, а также добровольческих подразделений, таких как «Правый сектор» (в России организация признана террористической, ее деятельность запрещена) и Украинская добровольческая армия.