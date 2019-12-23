Лучшими спортсменами Таллинна признаны Келли Сильдару и Хейки Наби

Согласно итогам голосования в интернете, в котором могли участвовать все желающие, лучшими спортсменами Таллинна стали фристайлистка Келли Сильдару и легкоатлет Янек Ыйглане.

Однако члены жюри, которые также голосовали за лучших спортсменов Таллинна, назвали спортсменами года теннисистку Анетт Контавейт и борца Хейки Наби, который получил все голоса жюри и стал лучшим спортсменом Таллинна по общему голосованию.

А в споре между Сильдару и Контавейт все решило дополнительное голосование в комиссии. После первого тура счет оказался равным - 3:3, поскольку еще один балл получила борец Эпп Мяэ, а в дополнительном голосовании теннисистку поддержали 4 члена комиссии, за фрийсталистку было подано 2 голоса.

А вот при выборе лучшей команды мнение горожан и большинства членов комиссии совпало - и те, и другие посчитали, что этот титул следует отдать баскетболистам клуба "Калев/Крамо".