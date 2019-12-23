"Манчестер Юнайтед" проиграл худшей команде АПЛ, "Челси" включается в гонку за медали

"Челси" в лондонском дерби переиграл 2:0 в гостях "Тоттенхэм". У "синих" в первом тайме дублем отметился Виллиан. Во втором тайме встречи полузащитник хозяев Сон Хын Мин упал после борьбы с защитником гостей Антонио Рюдигером, после чего лежа пнул соперника шипами в живот. Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор после консультации с видео-рефери принял решение удалить корейца. Сон Хын Мин в этом году уже получал красную карточку - в матче против "Эвертона", когда после неудачного падения сломал ногу форвард "Эвертона" Андре Гомеш. Однако затем Лига отменила удаление корейца. "Тоттенхэм" потерпел уже третье поражение в пяти встречах под руководством Жозе Моуринью и занимает седьмое место в АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" не проигрывал в АПЛ с начала ноября, выдав серию из шести матчей без поражений, но "Уотфорд", занимающий последнее, 20-е место, в турнирной таблице, сумел победить "МЮ" дома, забив два гола за четыре минуты в начале второго тайма- Первый гол "Уотфорда" стал следствием ошибки вратаря "МЮ" Дэвида де Хеа, выпустившего мяч из рук, второй гол "Шершни" провели с пенальти.

Именно после этой ошибки на 50-й минуте вратаря "МЮ" Дэвида Де Хеа, пропустившего удар Исмаила Сарра, "Уотфорд " открыл счет ФОТО: DAVID KLEIN/REUTERS