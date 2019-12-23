"Реал" отпустил "Барселону" в отрыв, беды "Милана" продолжаются

«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» (0:0) дома в 18-м туре чемпионата Испании. Мадридцы в третий раз подряд сыграли вничью. Ранее – в гостях с «Валенсией» (1:1) и «Барселоной» (0:0). Команда Зинедина Зидана набрала 37 очков и занимает второе место перед зимней паузой, отставая от «Барселоны» на два балла.

"Барселона" разгромила дома 4:1 "Алавес". У каталонцев отличились Гризманн, Видаль, Месси и Луис Суарес. Гол престижа у "Алавеса" провел Перо Понс. Идущая третьей "Севилья" обыграла на выезде "Мальорку" 2:0, с таким же счетом мадридский "Атлетико" в гостях был сильнее "Бетиса".

В чемпионате Италии "Аталанта" разгромила 5:0 "Милан", "россонери" не проигрывали с разницей в пять мячей с 1998 года и занимают сейчас после 17 встреч 11-е место, "Аталанта" идет на пятом месте.

«Наполи» в гостях победил «Сассуоло» 2:1 в 17-м туре Серии А, прервав безвыигрышную серию из восьми матчей подряд. Победным оказался автогол полузащитника хозяев Педро Обианга на 94-й минуте.

Это первая победа неаполитанцев под руководством Дженнаро Гаттузо: первый матч с новым тренером «Наполи» проиграл – «Парме» (1:2). Гаттузо на посту тренера «Наполи» сменил Карло Анчелотти.

Лидер Серии А, "Интер", переиграл 4:0 "Дженоа", которая после победы СПАЛа над "Торино" 2:1, упала на последнее место. Полузащитник СПАЛа Георгий Тунев на поле не выходил.