Американские санкции остановили строительство «Северного потока-2»

Группа судов, задействованная в строительстве, будет расформирована, уточнили в компании. Представитель Allseas не уточнил, на какое время может затянуться реализация проекта. Всего в укладке газопровода принимали участие три судна Allseas, включая Pioneering Spirit - крупнейшее в мире для монтажа и перевозки морских платформ, а также укладки подводных трубопроводов, передает NEWSru.

21 декабря многолетний подрядчик «Газпрома» объявил, что приостанавливает работы на «Северном потоке-2» из-за угрозы американских санкций. Через несколько часов после этого заявления президент США Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете страны на 2020 финансовый год, который включает в себя введение санкций против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Ограничения предполагают полную блокировку всех американских активов подпавших под санкции компаний, запрет на операции с ней и запрет на въезд представителей компаний в США.

Норма американского законопроекта была сформулирована двусмысленно - она вступала в силу немедленно, но давала 30 дней на сворачивание запрещенной активности. Теперь «Газпрому» придется достраивать оставшиеся примерно 130 км трубы самостоятельно. У компании есть собственный трубоукладчик «Академик Черский», в строительстве ранее также принимала участие баржа «Фортуна» компании «Межрегионтрубопроводстрой».

Однако «Академик Черский» дислоцируется в Находке и даже если выйдет из порта в ближайшее время, сможет прибыть на Балтику примерно через месяц. А «Фортуна», находящаяся гораздо ближе к месту проведения работ, более чувствительна к волнению моря и непогоде, чем морские суда Allseas, пишет «Коммерсант».

Если бы не санкции, Allseas могла бы завершить укладку газопровода уже в январе. Если же строительство продолжит только «Фортуна», для завершения обеих ниток газопровода потребуется около трех месяцев. Но, учитывая сложные погодные условия на Балтике зимой, баржа, вероятно, не сможет работать непрерывно в этот сезон, как Pioneering Spirit. Таким образом, более вероятным выглядит пессимистичный срок ввода газопровода в середине 2020 года. Еще полтора-два месяца потребуется на испытание и заполнение трубы газом.

Германия, являющаяся ключевым бенефициаром «Северного потока-2», назвала американские санкции вмешательством в свои внутренние дела. Против ограничительных мер также выступила Еврокомиссия. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на санкции, а также пообещал достроить газопроводы.