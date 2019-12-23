Справедливый переход – куда и для кого?

Министерство экономики и коммуникаций надеется на находящиеся в стадии исследований дорогостоящие технологии улавливания углерода, чтобы ещё как можно дольше продержать на плаву сектор горючего сланца. Нарвские сланцевые котлы творчески переименованы в гибридные станции, что разрешает также массовое сжигание дерева. Реальный экологический след последнего – больше чем у горючего сланца, и отрицательно влияет как на климат, так и на природное разнообразие.

Ложные надежды возлагаются и на переход от прямого сжигания горючего сланца к производству и рафинированию масла. След CO2, однако, останется сравнительно таким же, но товар просто будет экспортироваться за границу. Заказанный государством SEI-анализ Таллинна о возможностях достижения климатической нейтральности ясно показывает, что в климатически нейтральном будущем нет места масляным заводам.

Со сланцем или без, но жизнь в любом случае продолжится

В начале декабря, на втором по счёту круглом столе, представитель главного директората Европейской комиссии подтвердил, что из Брюсселя никто не придёт закрывать крупное производство Эстонии, но и увильнуть от необходимости уменьшения выбросов парниковых газов никому не удастся. Как идти в ногу со временем каждая страна решает сама.

Опираясь на опыт других регионов можно уверенно сказать, что крупное производство можно и разумно заменить более мелким, но многочисленным и разнообразным, чтобы рассредоточить будущие риски. Так, жители Ида-Вирумаа уже сами выдвинули несколько идей по диверсификации экономической модели своего региона. Например, они считают важным изучение новых полезных ископаемых, улучшение транспортного сообщения со столицей и Финляндией, а также развитие агропарка Аувере. Прозвучала также мысль о переименовании центра компетенции горючего сланца в центр исследований топлива, чтобы открыть возможности, например, для водорода. Лучшие идеи приходят именно от местных жителей – они знают своих людей, регион и его возможности, опасности. Дополнительную поддержку предлагает также Европейская комиссия, посредством технической помощи и вскоре открывающегося фонда справедливого перехода.

У Эстонии есть много больших преимуществ. Наша крупнейшая фирма по производству энергии – государственное предприятие, благодаря чему правительство может заказать у крупного работодателя изменение направления действий. В Ида-Вирумаа много компетентных энергетиков, свободной земли и возможностей для связи – идеальная комбинация для революции восстанавливаемой энергии. И, - бывшая самой большой тревогой для победного перехода на чистые технологии, - проблема радаров, кажется, наконец, решается. Следует спрашивать, как решить проблемы, а не почему их невозможно решить.

Своевременный переход

На сегодняшний день Эстония, по сравнению со многими другими регионами Европы, находится в хвосте, но в своей сообразительности и гибкости мы быстро движемся вперёд. Хотя вышеупомянутая государственная энергетическая и климатическая программа базируется на старых документах, вместе с последним дополнением в неё всё-таки попал целый абзац о важности справедливого перехода. Региональная программа развития Ида-Вирумаа уже существует, и союз местных самоуправлений видит потребность в её дополнении в ближайшее время, чтобы расписать альтернативы производству горючего сланца. Красноречив и тот факт, что на открытом обсуждении долгосрочной стратегии Эстонии 2035 в Кохтла-Ярве в ходе предоставления обратной связи по экономическим и климатическим реформам на первое место было вынесено развитие именно климатически нейтральной энергетики.