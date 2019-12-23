Справедливый переход – куда и для кого?

При виде словосочетания «справедливый переход» у читателя может оправданно возникнуть много вопросов. Чей переход? От чего к чему? Как быстро? И в каком смысле – справедливый? По сути, рамки справедливого перехода означают, чтобы в областях, ранее во многом полагавшихся на ископаемое топливо, для людей был гарантирован достойный доход и благоприятные перспективы на будущее даже теперь, когда забота об окружающей среде становится приоритетом.
Относительно Эстонии мы говорим, в основном, о производстве горючего сланца в Ида-Вирумаа и связанных с ним – прямо и косвенно – общин. В действительности же, переход касается и Эстонии в целом, и к решительным действиям подталкивают недавно объявленное Европейским парламентом чрезвычайное климатическое положение, ожидания местных жителей относительно стабильного будущего, и возможности для ходатайств в открывающиеся в скором времени источники финансирования и фонды.
Ясно, что такую масштабную задачу никому не под силу решить в одиночку, и справедливый переход приглашает за общий стол как предпринимателей, профсоюзы, организации по защите окружающей среды, местных жителей, местные самоуправления, министерства, учёных, так и многие другие заинтересованные стороны. Хотя вопросы и сложные, но первые реальные ответы уже есть.
Ситуация Эстонии не уникальна
Было бы неправильно преуменьшать масштаб стоящей перед Эстонией задачи. В секторе горючего сланца работает, по оценкам на конец 2019 года, примерно 6500 человек, косвенно с ним связано, как минимум, столько же. Мы имеем дело с рабочими местами с заметно большей, по сравнению со средней, зарплатой, традиции которых часто передавались из поколения в поколение. Местные жители справедливо гордятся своей ролью энергодобытчиков Эстонии. К возможным изменениям относятся скептически, поскольку планы во благо лучшего будущего Ида-Вирумаа строятся десятилетиями. В то же время частые сокращения ясно показывают, что занятость в секторе постоянно сокращается. Такое уменьшение влияет и на местные самоуправления, чьи доходы сильно зависят от различных выплат от сферы горючего сланца. Вдобавок местные отопительные системы во многом базируются на остаточном тепле от производства горючего сланца.
Однако наша ситуация далеко не уникальна. Многие прежние каменноугольные регионы Европы уже десятки лет назад успешно завершили свою региональную трансформацию, как, например, область Рура в Германии. Другие проходят этот процесс прямо сейчас, одно из наиболее похожих на Ида-Вирумаа мест – регион верхней Нитры в Словакии. Эстонские объединения по защите окружающей среды в последние годы приглашали в Эстонию экспертов из обоих регионов, чтобы разные стороны поделились своим опытом и знаниями. Интерес к участию в организовывавшихся до недавнего времени круглых столах ярко показывает, что в Ида-Вирумаа есть интерес к поиску решений для будущих сложных ситуаций и готовность к реальным действиям. Государство же до сих пор посылало, скорее, неразборчивые сигналы.
Половинчатые решения
Есть вещи, которые никак не должны входить в пакет законного климатического перехода. Последняя государственная энергетическая и климатическая программа основана, например, на устаревших прогнозах использования горючего сланца, у которых уже мало общего с реальной ситуацией.
Департамент окружающей среды одобрил в начале года продление разрешения на добычу в шахте «Эстония» до 2049 года, несмотря на противостояние местного самоуправления и климатический кризис. На рассмотрении находятся и другие планы по расширению добычи горючего сланца.
Министерство экономики и коммуникаций надеется на находящиеся в стадии исследований дорогостоящие технологии улавливания углерода, чтобы ещё как можно дольше продержать на плаву сектор горючего сланца. Нарвские сланцевые котлы творчески переименованы в гибридные станции, что разрешает также массовое сжигание дерева. Реальный экологический след последнего – больше чем у горючего сланца, и отрицательно влияет как на климат, так и на природное разнообразие.
Ложные надежды возлагаются и на переход от прямого сжигания горючего сланца к производству и рафинированию масла. След CO2, однако, останется сравнительно таким же, но товар просто будет экспортироваться за границу. Заказанный государством SEI-анализ Таллинна о возможностях достижения климатической нейтральности ясно показывает, что в климатически нейтральном будущем нет места масляным заводам.
Со сланцем или без, но жизнь в любом случае продолжится
В начале декабря, на втором по счёту круглом столе, представитель главного директората Европейской комиссии подтвердил, что из Брюсселя никто не придёт закрывать крупное производство Эстонии, но и увильнуть от необходимости уменьшения выбросов парниковых газов никому не удастся. Как идти в ногу со временем каждая страна решает сама.
Опираясь на опыт других регионов можно уверенно сказать, что крупное производство можно и разумно заменить более мелким, но многочисленным и разнообразным, чтобы рассредоточить будущие риски. Так, жители Ида-Вирумаа уже сами выдвинули несколько идей по диверсификации экономической модели своего региона. Например, они считают важным изучение новых полезных ископаемых, улучшение транспортного сообщения со столицей и Финляндией, а также развитие агропарка Аувере. Прозвучала также мысль о переименовании центра компетенции горючего сланца в центр исследований топлива, чтобы открыть возможности, например, для водорода. Лучшие идеи приходят именно от местных жителей – они знают своих людей, регион и его возможности, опасности. Дополнительную поддержку предлагает также Европейская комиссия, посредством технической помощи и вскоре открывающегося фонда справедливого перехода.
У Эстонии есть много больших преимуществ. Наша крупнейшая фирма по производству энергии – государственное предприятие, благодаря чему правительство может заказать у крупного работодателя изменение направления действий. В Ида-Вирумаа много компетентных энергетиков, свободной земли и возможностей для связи – идеальная комбинация для революции восстанавливаемой энергии. И, - бывшая самой большой тревогой для победного перехода на чистые технологии, - проблема радаров, кажется, наконец, решается. Следует спрашивать, как решить проблемы, а не почему их невозможно решить.
Своевременный переход
На сегодняшний день Эстония, по сравнению со многими другими регионами Европы, находится в хвосте, но в своей сообразительности и гибкости мы быстро движемся вперёд. Хотя вышеупомянутая государственная энергетическая и климатическая программа базируется на старых документах, вместе с последним дополнением в неё всё-таки попал целый абзац о важности справедливого перехода. Региональная программа развития Ида-Вирумаа уже существует, и союз местных самоуправлений видит потребность в её дополнении в ближайшее время, чтобы расписать альтернативы производству горючего сланца. Красноречив и тот факт, что на открытом обсуждении долгосрочной стратегии Эстонии 2035 в Кохтла-Ярве в ходе предоставления обратной связи по экономическим и климатическим реформам на первое место было вынесено развитие именно климатически нейтральной энергетики.
Министерства также поняли, что Европейская комиссия серьёзна в отношении своего видения климатической нейтральности и готова поддержать в этом финансово стран-членов. Недавно в европейские институты был отправлен общий меморандум четырех эстонских министерств, чтобы помимо широко известного ископаемого топлива не был забыт и эстонский регион горючего сланца. Если в этом октябре эстонцы ездили в Брюссель на посвящённую переходу встречу каменноугольных областей, чтобы слушать истории других регионов, то, возможно, уже в конце следующего года мы будем теми, кто будет делиться своими примерными первыми шагами перехода. Потребность и возможность для этого есть, теперь нужно сплотиться и действовать.