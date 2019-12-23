«Война токов»: властелины электричества

Идущая в эстонском прокате «Война токов» очень хороша, а местами и блистательна. Притом, что рассказывает она об историческом событии, которое даже объяснить современному обывателю сложновато: в 1880-х и 1890-х годах два выдающихся инженера, практически гения, американец Томас Альва Эдисон и перебравшийся в США австро-венгерский подданный серб Никола Тесла враждовали, отстаивая каждый свою версию электрификации всей Америки, а потом и мира. Эдисон стоял за постоянный ток, Тесла – за переменный.

Постоянный ток не позволяет передавать электричество на большие расстояния и, следовательно, обходится дороже, требуя строительства множества громоздких электростанций. Переменный ток очень легко и дешево передается на тысячи километров по высоковольтным линиям, однако легко убивает, в отличие от постоянного, в общем и целом безопасного.

Камбербэтч, чтоб вы знали, похож на всех, а не только на выдру.

Уже по этому описанию кажется, что война токов могла бы стать поводом к довольно скучному телефильму (кто помнит советские фильмы вроде «Инженера Графтио» о строителе гидроэлектростанций, сыгранном Анатолием Папановым, или «Мост через жизнь» о строителе мостов Патоне, сыгранном Александром Филиппенко?). Но «Война токов» сработана по иным лекалам. Это, может, и не первый, но пока что самый яркий пример того, как любимый юными зрителями жанр героико-фантастического комикса влияет на кино, к комиксам отношения вроде не имеющее.

Для начала важно пригласить на главные роли узнаваемых, кассоприносящих, как сказал бы Гомер, звезд. Эдисона пусть сыграет Бенедикт Камбербэтч – и неважно, что не похож; Камбербэтч, чтоб вы знали, похож на всех, а не только на выдру. Роль Теслы отдадим Николасу Холту, главным образом известному по роли мутанта в франшизе «Люди Икс». Холт на Теслу как раз похож, но и это не столь уж важно; в «Престиже» Нолана сербского гения сыграл вообще Дэвид Боуи. Наконец, третья важная роль, без которой драма будет неполна, – промышленник Джордж Вестингхауз. В этой роли занят Майкл Шеннон, отличный актер, которого мы помним, увы, в основном по его достижениям на ниве комиксного злодея генерала Зода (два недавних кино о Супермене) и кошмарного полковника Стрикленда («Форма воды»).