Украинец: в Эстонию переезжают, чтобы что-то привносить, а не забирать

Уроженец Львова поначалу пытался изменить среду у себя на родине, но когда понял, что быстрых перемен ожидать не стоит, решил переехать в другую страну. Эстонию он предпочел Скандинавии, поскольку как постсоветская страна она ему более понятна, передает Rus.ERR .

«Уровень жизни в Эстонии немного ниже, чем в Скандинавских странах. Но это работает как своеобразный фильтр от людей, которые эмигрируют в другие страны не с целью что-то привносить в общество, а наоборот - забирать», - отметил Мельничук в документальном фильме «Украинцы в Эстонии. Новые жители», добавив, что за два года страна произвела на него исключительно положительное впечатление.