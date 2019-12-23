Артемий Панарин и "Рейнджерс" уходят на Рождество в хорошем настроении

Артемий Панарин и "Рейнджерс" уходят на небольшие каникулы в отличном настроении: в последнем домашнем поединке "Рейнджерс" переиграли 5:1 "Анахайм", а Панарин продлил результативную серию до семи матчей, в которых россиянин набрал 11 (7+4) очков. В матче с "Утками" Панарин отличился результативным ассистом на Бретта Хаудена, забросившего вторую шайбу в матче. Всего у Панарина в этом сезоне 45 очков (20+25) в 35 встречах.

Шайба Дениса Гурьянова не помогла "Далласу" в поединке против "Калгари" (1:5). Счет в матче открыл форвард "Огоньков" Эндрю Мажипан, но практически сразу "Даллас" усилиями Дениса Гурьянова счет сравнял. Во втором и третьем периоде "Калгари" забросил в ворота "Далласа" по две шайбы и увез победу в Канаду.

Отсидевший 20 матчей дисквалификации за допинг Валентин Зыков набрал четвертое очко в сезоне: в поединке "Вегаса" и "Сан-Хосе" (3:1) россиянин ассистировал форварду "Рыцарей" Полу Штясны. "Сан-Хосе" несмотря на заявленные перед сезоном амбиции выигрыша Кубка Стэнли проиграл девять матчей из десяти последних и замыкает таблицу Западной конференции.