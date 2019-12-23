Пн, 23.12.2019
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 46 евро!

Мальта.

ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Volha Kavalenkava

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 34 евро

Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 53 евро

Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная со 144 евро

Туда-обратно из Таллинна в Японию начиная с 443 евро

Туда-обратно из Таллинна в Намибию начиная с 505 евро

Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 558 евро

Туда-обратно из Таллинна в Северную Италию начиная с 36 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 46 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Окинаву начиная с 466 евро

 Туда-обратно из Хельсинки в Перу начиная с 684 евро

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