Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Мальту за 46 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 34 евро
Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 53 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сицилию начиная со 144 евро
Туда-обратно из Таллинна в Японию начиная с 443 евро
Туда-обратно из Таллинна в Намибию начиная с 505 евро
Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 558 евро
Туда-обратно из Таллинна в Северную Италию начиная с 36 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 46 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Окинаву начиная с 466 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Перу начиная с 684 евро