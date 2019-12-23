Опрос: проект Rail Baltica поддерживает 62 процента жителей Эстонии

Несмотря на то, что число людей, безоговорочно поддерживающих данный проект, выросло до 23 процентов, по сравнению с весной количество сторонников и противников проекта немного снизилось. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, число сторонников реализации проекта выросло на пять процентов. Наибольшее число сторонников строительства Rail Baltica насчитывается среди людей в возрасте 30-49 лет, имеющих высшее образование.

По словам технического директора Rail Baltica Анвара Салометса, начало строительных работ, выбор победителя архитектурного конкурса на строительство терминала Юлемисте, подписание договора на проектирование терминала в Пярну и многое другое вселяет в жителей Эстонии уверенность в том, что быстрое железнодорожное соединение с Центральной Европой уже не за горами. «В то же время график работ по проекту очень напряженный, а многие проблемы нуждаются в решении, поэтому может сложиться ситуация, когда часть людей не знает, какую позицию занять», - сказал он.

В ходе опроса у людей в числе прочего спрашивали, какие маршруту представляли бы для них наибольший интерес. Оказалось, что жители Эстонии заинтересованы в путешествии в Берлин (77%), в Ригу (77%) и в Варшаву (72%). В данные города в основном хотят путешествовать в основном молодые жители Таллинна. В то же время в железнодорожном сообщении между Таллинном и Пярну разные возрастные группы. Предполагается, что из Таллинна до Пярну можно будет доехать за час, до Риги за два часа, до Варшавы примерно за восемь, а до Берлина за десять часов.

Многие противники проекта готовы изменить свое мнение, если будет минимизировано воздействие на окружающую среду. Финансовая прибыльность проекта также может привести к росту числа его сторонников.