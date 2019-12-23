Мэр Львова: мы ждем эстонцев, потому что они честно работают

«Если говорить честно, то эстонцы, литовцы и латыши - желательны у нас во Львове. Потому что они честно работают», - сказал Садовой в документальном фильме Александра Хоботова «Украинцы в Эстонии. Новые жители», подчеркнул, что эта работа на долгую перспективу.

«Два с половиной миллиона туристов каждый год приезжают во Львов и у многих есть желание приезжать снова и снова, потому что здесь есть уникальные фестивали джаза, классической музыки, много мероприятий, прекрасная гастрономия, атмосфера, кофе, шоколад, хорошее пиво. Это - магия», - отметил мэр, добавив, что власть здесь не должна никому мешать.